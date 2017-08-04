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Alaşehir'de yağmur suyu sorunları bitiyor



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Alaşehir ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Fatih ve Hacıbey mahallelerinde başlattığı yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarında sona gelindi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ilçelerde ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hızla hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Alaşehir merkezdeki Barış, Fatih ve Hacıbey mahallelerinde yağmursuyu sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla toplamda bir buçuk kilometrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan Alaşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin bulunduğu Barış Mahallesindeki çalışmalarına son noktayı koydu. Fatih ve Hacıbey mahallelerinde ise ana hat döşemesini tamamlayan ekipler, yağmursuyu ızgaralarının montaj işlerini sürdürüyor. Kanalizasyon Daire Başkanı Hasan Patel de bölgeye giderek mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Fatih Mahalle Muhtarı Mümin Irk, "Aşırı yağış olduğu zamanlarda yağmur suları mahallemizde su taşkınlarına neden oluyordu. MASKİ tarafından yağmursuyu hattımız yapıldı. Bu drenaj çalışmasından dolayı memnunuz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Mahalle olarak bu hizmetlerin devamını bekliyoruz"

Hacıbey Mahalle Muhtarı Abdilmüttalip Ulusu, "Yağmursuyu sorunu mahallemizde yıllardan beri devam eden bir sıkıntımızdı. Aşırı yağışlarda vatandaşlarımızın evlerini su basıyordu. MASKİ'ye dilekçemizi verdik. Sağolsunlar çalışmalara başladılar ve şuanda bitme noktasında. Yağmursuyu ızgaralarımızın montajı yapılıyor. Artık yağmur suları direkt bu ızgaralardan kanala gidecek. Taşkın sıkıntımız da böylelikle çözüldü. On numara çalışma oldu. Mahalle Muhtarı olarak yapılan bu çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a çok teşekkür ediyorum"

(SC-Y)



04.08.2017 16:48:46 TSI

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