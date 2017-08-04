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Vali Güvençer'den yeni komutana ziyaret



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan ve geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Tuğgeneral Erhan Can'a iade-i ziyarette bulunarak 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Ziyaretinde Vali Güvençer'i İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde Tuğgeneral Erhan Can karşıladı. Daha sonra askerleri selamlayan Vali Güvençer, İl Jandarma Komutanlığı Ziyaret Defterini de imzaladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Vali Güvençer 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

(SC-Y)



04.08.2017 16:53:36 TSI

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