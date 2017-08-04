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CHP'li Köksal'dan, askerlerden PTT gideri alınmasın önerisi



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdiği soru önergesinde, askerlerin PTT'deki işlemlerinden ücret alınmaması gerektiğini ifade etti.

Köksal verdiği soru önergesinde askerlerin yararlandığı PTT hizmetlerine ücret vermemesi gerektiğini kaydederek şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin dört bir yanında vatani görevini yapmak Cumhuriyetimizi korumak için canını dişine takarak mücadele eden Mehmetçiklerimizle aile bireyleri zaman zaman telefon, posta gibi yollarla iletişim kurmakta onların ihtiyaçlarını da kargo yoluyla göndermektedir. Vatani görevini yapmakta olan erlerimizin ailelerinin bir kısmının maddi zorluklar içinde olması nedeniyle askerde olan çocuklarının ihtiyaçlarını zar zor karşılayabildiği bazen de karşılayamadığını görüyoruz. Askerlerimizin ailelerine kışladan gönderdiği mektuplar dışındaki PTT gönderilerine ücret ödediğini biliyoruz. Vatani görevini yapmakta olan erlerimizin ve ailelerinin yaşadığı maddi zorluklarda göz önüne alınarak askerlerimizin anne, baba, eş ve kardeşlerine göndereceği kargo giderlerinden ve ailelerinde çocuklarına göndereceği mektup ve kargo gönderilerinden PTT tarafından herhangi bir ücret alınmaması gerekmez mi? Bu yönde bir çalışmanız var mı? Varsa ne zaman uygulamaya konulacak? Yoksa bu vatan için canını vermekten çekinmeyen Mehmetçiğimiz için böyle bir uygulama getirmeyi niye düşünmüyorsunuz?"

(GC-



04.08.2017 16:56:43 TSI

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