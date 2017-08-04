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Bakliyat ihracatının yüzde 74'ü AKİB tarafından gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin 2017 yılının ilk 7 ayında 186 milyon dolar değerinde bakliyat ihracatı gerçekleştirdiğini, bu ihracatın yüzde 74'üne tekabül eden 138 milyon dolarlık kısmının AKİB üyelerine ait olduğunu söyledi.

AKİB'in 138 milyon dolarlık bakliyat ihracatı içerisinde yüzde 78'lik payı ve 107 milyon dolarlık değeriyle en büyük payın kırmızı mercimeke ait olduğunu belirten Arslan, kırmızı mercimeği sırasıyla 13 milyon dolar ve 12 milyon dolarlık değerleriyle nohut ve bezelyenin takip ettiğini kaydetti..

Türkiye'nin 2017 yılının ilk 7 ayında en fazla bakliyat ihracatı gerçekleştirdiği ülkeleri de değerlendiren Arslan, yüzde 25'lik payı ve 46 milyon dolarlık değeriyle Irak'ın birinci sırada bulunduğunu, Sudan ve Mısır'ın ise sırasıyla 25 ve 17 milyon dolarlık değerleriyle Irak'ı takip ettiğini ifade etti. Arslan, "AKİB üyeleri ise en fazla bakliyat ihracatını yüzde 28'lik oranı ve 40 milyon dolarlık değeriyle Irak'a gerçekleştirmiş olup, Irak'ı 17 milyon dolarlık ve 12 milyon dolarlık değerleriyle Mısır ve Sudan takip etmektedir" dedi.

Aynı dönemde bitkisel yağlar ihracatının 556 milyon dolar değerinde gerçekleştiğini ifade eden Arslan, bu ihracatın yüzde 20'lik oranının AKİB üyeleri tarafından kaydedildiğini söyledi.

Hububat sektörü ihracatına ilişkin de açıklamalarda bulunan Arslan, "Türkiye'nin 2017 yılının ilk 7 aylık döneminde hububat sektörü ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında artış sağlayarak 63 milyon dolar değerine ulaştı. Hububat sektörü ihracatında en büyük pay yüzde 52'lik oranı ve 33 milyon dolarlık değeriyle mısır ürününe aittir. Mısırı 27 milyon dolarlık değeri ve yüzde 43'lük oranı ile pirinç takip etmektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin en çok hububat ihracatını gerçekleştirdiği ülkelerin 11 milyon dolarlık değerleriyle Libya ve ardından Birleşik Devletler olduğunu belirten Arslan, Irak ve Suriye'nin sırasıyla 8 milyon dolar ve 7 milyon dolarlık ihracatlarıyla bu ülkeleri takip ettiğini belirtti.

(HSK-Y)



04.08.2017 16:57:23 TSI

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