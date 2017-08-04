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Diyarbekirspor Abdullah ve Fatih ile anlaştı



(Fotoğraflı)



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, Kastamonuspor 1966'da forma giyen Fatih Ergen ve Amed Sportif Faaliyetlerin deneyimli savunma oyuncusu Abdullah Çetin'i transfer etti.

Amed Sportif Faaliyetlerin kadrosunda tutmak istediği ancak sorun yaşadığı Abdullah Çetin ile önceki gün yollarını ayırmıştı. Diyarbekirspor'un yeni sezon hazırlık kampına katılan yeni transferler Abdullah Çetin ve Fatih Ergen takımla birlikte çalışmalara başladı.

Diyarbekirspor Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Fatih Ergen ve deneyimli savunma oyuncusu Abdullah Çetin, Afyon'da devam eden yeni sezon hazırlık kampına dahil oldukları bildirildi. Açıklamada, "Abdullah ve Fatih'in gelmesiyle Diyarbekirspor gücüne güç katmıştır. İki oyuncunun da Diyarbekirspor'un yeni sezon hedefinde büyük bir rol oynayacaklardır. Her iki futbolcumuza yeni kulüplerinde başarılar diliyoruz".

18 Mart 1984 Diyarbakır doğumlu olan Abdullah Çetin sağ bek mevkinde görev yapıyor. Diyarbekirspor alt yapısından yetişen deneyimli futbolcu, profesyonelliğe ilk adımını da burada attı. Tecrübeli sağ bek süper lig deneyimine de sahip olmakla birlikte bir çok başarılara da imza atmıştır. Karacadağ, Diyarbakırspor, Mardinspor, AntalyasporA.Ş., MKE Ankaragücü, Orduspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Siirtspor ve Amed Sportif Faaliyetlerin formasını giyen Abdullah Çetin'in kariyerinde 25 golü bulunuyor.

18 Haziran 1994 Terme doğumlu olan Fatih Ergen de, Kastamonuspor 1966'da profesyonel kariyerine başladı. Yeşil Bursa, Teremspor, Samsunspor, Atakum Belediyespor, Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetlerispor ve Kastamonuspor 1966 formalarını da giyen Fatih Ergen, kariyerinde 5 golü bulunmaktadır.

(MÇ-AKK-S)



04.08.2017 16:58:41 TSI

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