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Kocaeli'nde ebabil kuşu bulundu

04 Ağustos 2017 Cuma, 16:58
Kocaeli'nde ebabil kuşu bulundu
Kocaeli'nde ebabil kuşu bulundu

(Fotoğraflı)

Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Kocaeli'nde çatı ve oluk işleriyle uğraşan ustalar çalışma esnasında ender görülen kuşlardan olan ebabil kuşu buldular.
Fethiye Caddesi'nde oluk takmak için çatıya çıkan ustalar yerde hareketsiz şekilde duran bir kuşa rastladılar. Kuşu ellerine alan ustalar, yaptıkları araştırma sonrasında ender görülen nadiren yere inen ebabil kuşu olduğunu fark ettiler. Kur'an-ı Kerim'de de adı gecen ebabil kuşunu ustalar su ve yem verdikten sonra tekrar aldıkları yere geriye bıraktılar. Kuşu bulan ustalardan Muhammet Sönmez, "Allah'ın ordusu olarak bilinen bu kuşu görmek ve dokunmak nasip oldu. Ebabil kuşu putperestler Kabe'ye saldırdıklarında ayakları ve gagasıyla taş atarak saldıranları kışkırtmıştır" dedi.
(MH-

04.08.2017 17:00:27 TSI
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