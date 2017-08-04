YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocaeli'nde ebabil kuşu bulundu

Kocaeli'nde ebabil kuşu bulundu



(Fotoğraflı)



Murat Hazer

SAKARYA (İHA) - Kocaeli'nde çatı ve oluk işleriyle uğraşan ustalar çalışma esnasında ender görülen kuşlardan olan ebabil kuşu buldular.

Fethiye Caddesi'nde oluk takmak için çatıya çıkan ustalar yerde hareketsiz şekilde duran bir kuşa rastladılar. Kuşu ellerine alan ustalar, yaptıkları araştırma sonrasında ender görülen nadiren yere inen ebabil kuşu olduğunu fark ettiler. Kur'an-ı Kerim'de de adı gecen ebabil kuşunu ustalar su ve yem verdikten sonra tekrar aldıkları yere geriye bıraktılar. Kuşu bulan ustalardan Muhammet Sönmez, "Allah'ın ordusu olarak bilinen bu kuşu görmek ve dokunmak nasip oldu. Ebabil kuşu putperestler Kabe'ye saldırdıklarında ayakları ve gagasıyla taş atarak saldıranları kışkırtmıştır" dedi.

(MH-



04.08.2017 17:00:27 TSI

NNNN

