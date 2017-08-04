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Konya kültürü Darıca'da tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Konyalılar Derneği'nin düzenlediği program ile devam etti.

Semazenlerin sema gösterileriyle başlayan programda açılış konuşmasını yapan Konyalılar Dernek Başkanı Kazım Olgun, "Böylesine güzel bir ortamda bizlere memleketimizi tanıtma fırsatını veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması etkinlikleri kültürlerin yaşatılması, birlik ve beraberlik adına çok önemli bir etkinlik. Sevgi ve hoşgörü şehri olan memleketimiz Konya'yı temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Konyalılar gecesinde bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, "Karatay Medresesi, Alaeddin Cami Tepesi, Mevlana Türbesi ve Müzesi, Şemsi Tebriz'i Cami ve Türbesi ile Meram Bağları gibi tarihi ve turistik mekanların adresi güzel Konya'nın güzel insanları programımıza hoş geldiniz. Yaşadığımız şehrin birliğini ve beraberliği pekiştirme adına organize ettiğimiz bir gönül birlikteliği olan Şehirler ve Kültürler kaynaşmasında, doğduğumuz şehirlerin kültürünü, örf ve ananelerini sahilimizde Darıca'ya hep birlikte yaşayarak öğreniyoruz. Bizlerde hizmet gönül işidir" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından sahne alan Konya'lı yarenler Konya yöresine ait geleneksel oyunlarını Darıca'da sergilerken, uluslararası arenada ülkemize birincilikler kazandıran Grup Kaşıks'ın gösterisi izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Program Konya'lı yerel sanatçıların seslendirdiği parçalarla devam etti.

(UK-GY-Y)



04.08.2017 17:01:53 TSI

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