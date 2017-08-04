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40 uluslararası öğrenci Türkçe eğitimine başladı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Uluslararası öğrenciler OMÜ TÜRKÇE'de eğitime başladı.

Her yıl dünyanın 5 kıtasında on binlerce insanı Türkçe ile tanıştıran Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu Koordinatörü Halil İbrahim Elsıkma ve OMÜ TÜRKÇE'de eğitime başlayan 40 uluslararası Enstitü öğrencisi, OMÜ TÜRKÇE Müdürü Doç. Dr. Yakup Poyraz eşliğinde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette farklı ülkelerden gelerek Türk kültürünü yerinde tanıma fırsatı yakalayan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri Rektör Prof. Dr. Bilgiç'e OMÜ TÜRKÇE'de aldıkları eğitimden ve ders saatleri dışında kalan zamanlarda düzenlenen farklı etkinlerle Türk kültürü, sanatı, tarihi ve dili hakkında sahip oldukları deneyimlerden bahsetti.

Sohbetin ardından öğrenciler Rektör Prof. Dr. Bilgiç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(SAM-SLH-Y)



04.08.2017 17:02:57 TSI

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