ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

40 uluslararası öğrenci Türkçe eğitimine başladı

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:01
40 uluslararası öğrenci Türkçe eğitimine başladı
40 uluslararası öğrenci Türkçe eğitimine başladı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Uluslararası öğrenciler OMÜ TÜRKÇE'de eğitime başladı.
Her yıl dünyanın 5 kıtasında on binlerce insanı Türkçe ile tanıştıran Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu Koordinatörü Halil İbrahim Elsıkma ve OMÜ TÜRKÇE'de eğitime başlayan 40 uluslararası Enstitü öğrencisi, OMÜ TÜRKÇE Müdürü Doç. Dr. Yakup Poyraz eşliğinde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'i ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette farklı ülkelerden gelerek Türk kültürünü yerinde tanıma fırsatı yakalayan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri Rektör Prof. Dr. Bilgiç'e OMÜ TÜRKÇE'de aldıkları eğitimden ve ders saatleri dışında kalan zamanlarda düzenlenen farklı etkinlerle Türk kültürü, sanatı, tarihi ve dili hakkında sahip oldukları deneyimlerden bahsetti.
Sohbetin ardından öğrenciler Rektör Prof. Dr. Bilgiç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
(SAM-SLH-Y)

04.08.2017 17:02:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Taşçı: &quot;Pozitif ayrımcılık uyguluyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN TAŞÇI: "POZİTİF AYRIMCILIK UYGULUYORUZ"
Olimpiyatlar esnafa can simidi oldu
YEREL

OLİMPİYATLAR ESNAFA CAN SİMİDİ OLDU
Başkan Tok'tan Olimpiyat Şampiyonu Merve'ye altın
YEREL

BAŞKAN TOK'TAN OLİMPİYAT ŞAMPİYONU MERVE'YE ALTIN
Spor kompleksinde sona gelindi
YEREL

SPOR KOMPLEKSİNDE SONA GELİNDİ
Kavak'ta gençler tek yürek oldu
YEREL

KAVAK'TA GENÇLER TEK YÜREK OLDU
Taşçı: &quot;56 mahallemize eşit hizmet vermek için çalışıyoruz&quot;
YEREL

TAŞÇI: "56 MAHALLEMİZE EŞİT HİZMET VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
'Samsunlu askerleri şehit eden hainler öldürüldü'
YEREL

'SAMSUNLU ASKERLERİ ŞEHİT EDEN HAİNLER ÖLDÜRÜLDÜ'
Başkan Yılmaz: &quot;Samsun'a yapılan spor tesislerini atıl bırakmayacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "SAMSUN'A YAPILAN SPOR TESİSLERİNİ ATIL BIRAKMAYACAĞIZ"
Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner'den vekillere çağrı
YEREL

BAFRA ZİRAAT ODASI BAŞKANI TOSUNER'DEN VEKİLLERE ÇAĞRI
Türkiye ve Samsun için yeni projeler geliştirecekler
YEREL

TÜRKİYE VE SAMSUN İÇİN YENİ PROJELER GELİŞTİRECEKLER