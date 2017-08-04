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Melikgazi Çocuk Meclisi yaz okulu etkinliği yaptı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Yaz Okuluna katılan öğrencilerin hazırladığı çalışmaların şehirde bazı mekanlarda tekrar gösterildiğini söyledi.

Öğrencilerin yaz okulunda eğlendiklerini, ders konularını tekrarlama imkânı bulduklarını, yeni arkadaşlıklar edindiklerini, turistlik ve tarihi yerleri gezerek bilgilerini artırdıklarını, yeni etkinlikler ile kamuoyunu aydınlattıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, bugün bir AVM'de gerçekleştirilen yaz okulu etkinliğine büyük bir ilgi gösterildiğini kaydetti.

12 ayrı bölgede başlayan yaz okulu öğrencilerin kendi hazırladıkları halk oyunları, tiyatro, el sanatları ve resimlerini sergilediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç "Kapanış programında halk oyunları gösteri, tiyatro gösterisi, solo türküler, skeç sahnelemesi ve resim sergisi, ahşap boyama, takı, mozaik işi gibi yaptıkları eserleri ziyaretçiler ile paylaştılar" dedi.

Halk oyunları, tiyatro, koro, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında olmak üzere yaz okullarının başladığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, her öğrenciye eğitim süresince kullanabilecekleri birer şapka ve tişört hediye edildiğini sözlerine ekledi.

(SK)



04.08.2017 17:04:04 TSI

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