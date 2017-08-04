Sergiye katılanlara havlu hediyesi
(Fotoğraflı)
Mahmut Genç
GAZİANTEP (İHA) - Yavuzel'nde Halk Eğitim Merkezi(HEM) tarafından kursiyerlerin el emeklerinin yer aldığı serginin açılışa katılanlara havlu dağıtıldı.
Yavuzeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören kursiyerlerin el emeklerini görücüye çıkardığı sergi düzenlenen törenle açıldı. Sergi açılışına İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Buğrahan Pınar, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıl, Gaziantep İşkur Müdürü Sıraç Ekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Eryiğit, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Sinan Dalkılıç, okul müdürleri, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar Katıldı. Mehter Marşı konseri ve halk oyunları gösterisi ile başlayan serginin açılış kurdelası ise Kaymakam Ersöz, İşkur Müdürü Ekin ve Belediye Başkanı Vekili Çiftçi tarafından kesildi.
davetliler, el sanatları, giyim üretim, pasta ve halı dokuma sınıfı kursiyerlerin marifetlerini sergilediği ürünleri tek tek inceledi. Kursiyerlerin hazırladığı çeşitli ikramların yapıldığı davetlilere "Yavuzeli HEM" işlemeli havlular hediye edildi.
Program sonunda İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, emeği geçen herkese teşekkür etti.
(SD-Y)
04.08.2017 17:07:12 TSI
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