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Plaj Futbolu Ligi Alanya etabı başlıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı Galip Dere Plajı'nda başlıyor.

Turnuvanın teknik toplantısı ve kura çekimi Atatürk Spor Salonu Spor Müdürlüğü Ofisi'nde yapıldı. Toplantı da Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve TFF Antrenör Eğitmeni Serhat Sütlü turnuva kuralları hakkında bilgiler verdiler ve katılan takımlara başarılar dilediler.

Turnuvada Alanya Belediyespor, Gazi Paşa Güray Başeğmez O.O., Labas Barcınspor ve The Land Of Legends Theme Park Alanyaspor takımları mücadele edecek. Pazar günü saat 18.30 da oynanacak final maçının ardından saat 20.00 da turnuvanın ödül töreni yapılacak.

(SÇ-SÇ-Y)



04.08.2017 17:16:13 TSI

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