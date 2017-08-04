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SEAH'ın otopark sorunu çözülüyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:14
SEAH'ın otopark sorunu çözülüyor

SAKARYA (İHA) - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark sorunu ve Kadın Doğum Hastanesi'nde devam eden çalışmalar şehir protokolü tarafından incelendi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve AK Parti Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün ile Ali İhsan Yavuz, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemede Vali İrfan Balkanlıoğlu, Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Sağlam, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ve görevliler yer aldı. İncelemelerde hastanenin otopark ve ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması için istişarelerde bulunuldu.
İncelemelerde konuşan Başkan Toçoğlu, "Hastanemizde ciddi bir otopark sıkıntısı var. Aynı zamanda giriş-çıkışlarda da trafik sıkışıklıkları yaşanıyor. Bu alanda yapabileceklerimize dair istişarelerde bulunduk. Şartlar oluştuğu takdirde ihtiyacı karşılayacak geçici bir otopark yapacağız. Ayrıca gerekli trafik düzenlemelerini hayata geçirerek acil servise ulaşımı daha emniyetli ve kullanılabilir hale getireceğiz. Polikliniklerin girişine de yeni bir düzen getireceğiz. Vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımı konforlu ve rahat hale gelecek" dedi.
Toçoğlu'nun ardından söz alan Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ise, "Vatandaşlarımızın otopark konusunda ciddi talepleri vardı. Bu konuya çözüm üretmek adına Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bölgede incelemelerde bulunduk. Kadın Doğum Hastanesi inşaatının yüklenici firması ile görüştük. İnşallah kısa süre içerisinde bir sonuç alacak, parklanma ve trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracağız" diye konuştu.
Son olarak konuşan Vali İrfan Balkanlıoğlu de, "Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Sekreterimizle Kadın Doğum Hastanemizin inşaatında incelemelerde bulunarak bilgiler aldık. Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil giriş-çıkışları ve otopark sorunu ile trafik yoğunluğunun giderilmesi hususunda istişarelerde bulunduk. Tüm sıkıntıların çözümü noktasında her kurum ve kuruluş üzerine düşeni yapacaktır. İnşallah hep birlikte bu konuyu çözüme kavuşturacağız" şeklinde konuştu.
(BCT-GY-Y)

04.08.2017 17:16:47 TSI
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