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Turgutlu esnafı kadın futbol takımına sahip çıkıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in destekleriyle kurulan Belediyespor Kadın Futbol Takımı'na sponsor desteği artarak devam ediyor. Bu kapsamda ilçe esnaflarından Hasan Sayılgan, takıma antrenman tişörtü, şort ve malzeme desteğinde bulunarak, "Kadın futbol takımımıza katılacakları Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Turgutlu Belediye Başkanı Sayın Turgay Şirin'in talimatlarıyla kurulan Belediyespor Kadın Futbol Takımı'na bir destek de Hasan Sayılgan'dan geldi. Bayan futbol takımına antrenman tişörtü, şort ve malzeme desteğinde bulunan Hasan Sayılgan Türkiye Şampiyonası öncesinde takıma ayrıca antrenman sonrasında baklava ikramında bulanarak başarılar diledi.

Antrenör Kadir Akagündüz desteklerinden dolayı Hasan Sayılgan'a teşekkür ederek, Turgutlu esnafının takıma verdiği desteklerden dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Akagündüz, "Turgutlu Belediye Başkanımız Sayın Turgay Şirin'in talimatlarıyla kurulan Belediyespor Kadın Futbol Takımımız Türkiye Şampiyonası'nda ve 3. Lig'de Turgutlu'yu en iyi şekilde temsil edecektir. Değerli Turgutlu esnaflarının yanımızda olması gücümüze güç katacak. Takımımıza verilen destek, Türkiye çapında başarılara, milli düzeyde futbolcular yetiştirmemize vesile olacaktır" dedi.

(SC-Y)



04.08.2017 17:24:30 TSI

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