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Salihli'de çocuklar yüzme öğrenecek



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi tarafından açılan ağustos ayı yüzme kurslarında 5-15 yaş arası çocuklar yüzmeyi öğrenecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen yüzme kurslarından 5-15 yaş arası çocukların faydalanacağı öğrenildi. Ağustos ayı yüzme kursu kayıtlarının başladığı ve kursa kayıtların son başvuru tarihinin ise 14 Ağustos olduğu öğrenildi. 15 Ağustos Salı günü başlayacak olan yüzme kurslarına kayıt olmak isteyenlerin kimlik fotokopisi ve 1 vesikalık fotoğraf ile başvurabileceği belirtildi.

Yüzme öğrenmek isteyen tüm çocukların velilerini Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna giderek kayıt yaptırmaya davet eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Çocuklarımızı, sağlıklı ve hijyenik havuzlarımızda açtığımız kurslarımıza gönderelim. Amacımız yaz aylarında çocuklarımızın eğlenmesi, hem öğrenmesi, hem de bu alanda başarılı sporcular yetiştirmektir" dedi.

(BA-SC)



04.08.2017 17:26:15 TSI

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