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Milas'ta otluk alanda başlayan yangın teknelere sıçradı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'da Milas-Bodrum karayolu üzerinde yer alan Baharlı-Koru Sanayi Sitesi yakınlarındaki kuru otluk alanda başlayan yangın, sanayi sitesine bakım için gelen teknelere sıçradı.

Otluk alana atılan bir sigara izmaritinden çıktığı öne sürülen yangın bir anda bakım için sanayiye gelen polyester teknelere sıçradı. İlk olarak sanayi esnafının müdahalede bulunduğu yangın daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirleri ekipleri ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ilk müdahale araçları sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında iki adet tekne zarar görürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(ÇP-MB-Y)



04.08.2017 17:27:32 TSI

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