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Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık çalışmaları



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 1 haftalık çalışmada 61 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ekipler tarafından müdahale edilen olaylarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 30 adet fişek, 4 adet kesici bıçak, yağma şüphelisi 2 şahıs, evden hırsızlık şüphelisi 1 şahıs, kişiyi hürriyetinden alıkoyma şüphelisi 3 şahıs, silahla yaralama şüphelisi 4 şahıs, 6136 sayılı kanun maddeli 3 şahıs ile çalıntı motosiklet şüphelisi 1 şahıs yakalandı. Toplam olarak çeşitli suçlardan 22 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Son bir haftada ise, bin 249 şahıs hakkında genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapıldı, Ayrıca 330 araç sorgusu yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs, 1 kayıp şahıs ve 16 yoklama kaçağı yakalandı. 9 araca ve sürücüsüne trafik yönünden, 3 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan toplam 61 şahsa adli ve idari işlem gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

(MK-AS-MK-Y)



04.08.2017 17:28:10 TSI

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