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Uşak köylerinde içme suları daha sağlıklı olacak



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk - Ferhat Bal

UŞAK (İHA) - Uşak'ın köylerindeki su depolarına kurulan otomatik klorlama cihazları suyun daha sağlıklı olarak köy halkına ulaşmasını sağlayacak.

Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar Köylere hizmet götürme birliği 2017 KÖYDES projesi kapsamında 256 köyün su deposuna 339 otomatik klorlama cihazı kurduklarını bu sayede köy halkının içme suyunu daha sağlıklı kullanabileceklerini dile getirdi. Kurulan ünitelerin toplam maliyetinin 4 bin TL artı KDV olduğunu ve proje kapsamında çıkan ödeneğin tamamını klorlama cihazlarına harcadıklarını kaydetti. 2017 yılı sonuna kadar yapılan çalışmaların bitirileceğini aktaran Nacar; "2017 KÖYDES projesi kapsamında 256 köyümüzün su depolarına otomatik klorlama cihazlarını kuruyoruz. Hali hazırda Karahallı ilçemizi bitirdik. Diğer köylerimize de bu hizmeti götüreceğiz şuan için deneme safhasındayız. Kesin hak ediş ve kesin kabulünü yapmadık deneme sürecinde sağlıklı bir şekilde çözüm aldığımızda kesin hak edişlerini ve ödemelerini yapıp tüm köylerimize bu otomatik klorlama cihazları kurulacak'' dedi.

Köy muhtarlarının önceden elle yaptıkları klorlamanın sağlıklı olmadığını ufak tefek aksaklıkların yaşandığını dile getiren Nacar, bu nedenle Projeyi KÖYDES, vekiller ve bakanlığa birçok defa dile getirdiklerini içme sularının daha sağlıklı olması açısından çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti. 2017 yılı sonuna kadar çalışmaların biteceğini anlatan Nacar; "Muhtarlarımız daha önce su depolarında elle klorlama yapıyordu. Buda sağlık açısından çok fazla uygun olmuyordu. Ancak kurduğumuz otomatik klorlama cihazları sayesinde kesin ve net çözüme ulaştığında bu sorun tamamen ortadan kalkacak. Depolardan köylerimize basılan su daha sağlıklı bir şekilde köylümüze ulaşacak'' dedi.

Karahallı Alfaklar Köyü Muhtarı Ali Osman Küçergün, yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını dile getirirken İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar'a teşekkür etti. Karayakuplu Köy Muhtarı Erdal Türkay'da çalışmalardan memnun olduklarını köylere götürülen bu tür çalışmaların devam etmesi gerektiğini dile getirirken Başkan Nacar'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

(EÖ-MB-Y)



04.08.2017 17:28:34 TSI

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