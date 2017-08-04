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Ünlü halk ozanı Gençlik Merkezi'nde bağlama eğitimi veriyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:29
Ünlü halk ozanı Gençlik Merkezi'nde bağlama eğitimi veriyor
Ünlü halk ozanı Gençlik Merkezi'nde bağlama eğitimi veriyor

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın ahalli Sanatçısı Ömer Yarşi, Karahisar Gençlik Merkezi'nde bağlama eğitimlerine başladı.
Ünlü folklorcu Halk Ozanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Afyonkarahisar mahalli Sanatçısı Ömer Yarşi, Karahisar Gençlik Merkezi'nde müzik kulübü bünyesinde bağlama eğitimlerine başladı. Çocuklarla birlikte olmak ve onlarla güzel çalışmalarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yarşi, her hafta çarşamba günleri saat 14.00-16.00 arasında yapılacak olan bağlama eğitimlerine herkesi davet etti.
(HK-GC-

04.08.2017 17:31:04 TSI
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