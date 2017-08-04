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İzmit'te okullara destek sürüyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:29
İzmit'te okullara destek sürüyor
İzmit'te okullara destek sürüyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin okullara desteği devam ediyor.
Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile kurulan Okul Hizmet Masası, eğitim kurumlarının bir iş gününü aşmayacak taleplerini yerine getiriyor. Okul Hizmet Masası tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Ulusal Egemenlik Orta Okulu'nda, Ziya Gökalp Okulunda, 7. Boru İlkokulu, Mehmet Akif İlkokulu, İbni Sina İmam Hatip Orta Okulu, ve Ulubatlı Hasan Orta Okulunda ihtiyaç duyulan eksiklikler giderildi. Belediye yetkilileri, okullara desteğin devam edeceğini söylediler.
Okul Hizmet Masası tarafından şimdiye kadar okullarda 638 adet tadilat ve tamirat işi yapıldığı kaydedildi.
(GY-Y)

04.08.2017 17:31:25 TSI
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