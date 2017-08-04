ESOGÜ'den çıkan haberle ilgili açıklama
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından yerel bir gazetede çıkan haberle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü olarak İstikbal gazetesinde 1 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan 'Belediye İstedi Vermediler Okul Binasını Kaderine Terk Ettiler' ve 2 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan 'Ata'nın Büstüne Yapılan Saygısızlığı Kınıyoruz' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmaması ve üniversitemizle ilgili haksız bir negatif algı yaratması dolayısıyla kamuoyunu doğru bilgilendirmeye yönelik bir açıklama yapmayı gerekli görmüş bulunuyoruz. Haberlere konu olan Odunpazarı Belediyesi yanındaki bina, 2015-2016 öğretim yılında Meşelik Kampüsü'ndeki yeni yerine taşınıncaya kadar Yabancı Diller Bölümü olarak üniversitemize tahsisli hizmet vermiştir. Yabancı Diller Bölümü'nün binayı boşaltmasının ardından mülkiyeti Maliye Hazinesine ait söz konusu taşınmaza ait tahsis kaldırılmış olup, artık bina üniversitemize ait değildir" denildi.
(AS-Y)
04.08.2017 17:35:02 TSI
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