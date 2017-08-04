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Adapazarıspor'dan, Başkan Dişli'ye ziyaret

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:34
Adapazarıspor'dan, Başkan Dişli'ye ziyaret
Adapazarıspor'dan, Başkan Dişli'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Adapazarıspor Kulübü Başkanı İbrahim Aygün ve Yönetim Kurulu üyeleri sezon başlangıcı öncesi Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret etti.
Başkan Dişli'yi ziyaret eden Adapazarıspor Kulübü Başkanı İbrahim Aygün, yönetim olarak geçen yılda ilk ziyaretlerini Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye yaptıklarını ve şampiyon olduklarını ifade ederek, "Bu yıl da ilk ziyaretimize Adapazarı Belediyesi'nden başlayor ve şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu yıl kadromuz çok iyi teknik kadroyu değiştirmedik. Hocanın istemediği hiçbir oyuncuyu almadık. Teknik hoca ve sporcuların uyum sağlamasının başarı açısından çok önemli olduğu bilinci ile transferlerimizde de bu uyumu dikkate alarak transferlerimizi gerçekleştirdik" dedi.
Başkan Dişli'yi spora olan ilgisi ve başarısından dolayı da kutlayan Kulüp Başkanı Aygün, "Her spor alanında nasıl bu kadar başarılı oluyorsunuz anlamıyorum. Sporun her dalında varsınız. Sizi bir gün yüzerken, bir gün ata binerken, bir gün kayak yaparken görüyoruz. Sizi spordaki başarınızdan dolayı da kutluyorum" diye konuştu.
Adapazarıspor'un başarılarını yakından takip ettiğini kaydeden Başkan Dişli, Adapazarıspor'un bu kadroyla çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi. Her fırsatta spora vakit ayırmaya çalıştığını belirten Başkan Dişli, "Yeni neslin spora yönelmesi için örnek olmamız gerekiyor. Yeni nesilde internet ve bilgisayar bağımlılığı başladı. Bunun önüne geçebilmek gençleri az da olsa bu bağımlılıktan kurtarmak ve gençlerin boş vakitlerini daha faydalı işlerle geçirmelerini sağlamak amacıyla her yıl ücretsiz yüzme kursları düzenliyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Dişli, Adapazarıspor'a yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu. Ziyaret sonunda Başkan Dişli'ye adının yazılı olduğu bir Adapazarıspor forması hediye edildi.
(BCT-GY-Y)

04.08.2017 17:36:28 TSI
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