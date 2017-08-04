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Yaz Kur'an kursları öğrencilerinden dönem sonu gösterisi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'da yaz Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrencilerin dönem sonu gösterisi büyük ilgi gördü.

Van İl Müftülüğünün Yukarı Nurşin Camii'nde düzenlediği "Cami-Çocuk Buluşması" programında sahne alan İpekyolu Beyaz Kent Sitesi Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinden oluşan ilahi grubu, işaret dili ile ilahi gösterisi sundular. Hz. Ömer Yaz Kur'an Kursu öğrencileri Kelime-i Şehadet ile imanın ve İslam'ın şartlarını işaret diliyle sunarken, İpekyolu Hz. Halime Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinden beş yaşındaki Asya Hanaz ise ezberden Nebe Suresini okuyarak işaret dili ile mealini izleyicilere sundu. Program izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas, öğrencilerin bu kabiliyetlerini keşfeden öğreticileri tebrik ederek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

(MSA-Y)



04.08.2017 17:36:42 TSI

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