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AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin:

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:45
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin:
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin:
- "Tüm vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanımız ile kucaklaşmaya davet ediyoruz"

(Fotoğraflı)

Selçuk Dönmez
MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Malatya'ya geleceğini hatırlatarak, "Tüm vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanımız ile kucaklaşmaya davet ediyoruz" dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'ı ziyaret etti. Burada konuşan Şahin, Damızlık, Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliğinin küçükbaş hayvancılığın lokomotifi olduğunu kaydederek, birliğin hayvancılığın gelişmesinde önemli katkıları olduğunu belirtti. AK Parti iktidarlarının çiftçilere ve üreticilere büyük destekler verdiğini söyleyen Şahin, ülke ekonomisi için hayvancılığın mutlaka gelişmesi gerektiğini dile getirerek, yaptıkları ziyaretlerle, çitçilerin ve üreticilerin sorunlarını yerinde görüp çözme fırsatı bulduklarını anlattı. Önümüzdeki süreçte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan çiftçilere büyük destekler vermeyi planladıklarını aktaran Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye daha fazla hizmetlerde bulunacaklarını ifade etti. Milletvekili Şahin konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Malatyalılarla buluşacağını da ifade ederek, tüm Malatyalıları mitinge davet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise, "Mustafa Şahin, tarım ve hayvancılığı en iyi anlayanlardan, en iyi okuyanlardan biridir. Bu anlamda kendisi de bir çiftçi aileden gelmesi münasebetiyle sürekli yetiştiricilerimiz ve üreticilerimizin sıkıntılarını her dinlemiştir ve mümkün mertebede bütün kurumlarla görüşerek çözmeye çalışmıştır. Bu noktada yetiştiriciler ve üreticilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Üretimin önemini vurgulayan Akın, "Tabi ki gıda ve su olmadan hiçbir canlının yaşayamayacağını her zaman yerde söylüyoruz. İl bazında olsun, ülke bazında olsun üretim yapmamız lazım. Bu konuda herkesi dinleyeceğiz, herkesin görüşünü alacağız ve yapılması gereken ne ise ülkemiz için, ekonomimiz için özellikle küçükbaş hayvanlık için yapacağız" diye konuştu.
Başkan Akın, konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya gelecek olmasına da değinerek, "Biz miting alanına yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz ve platform üyelerimizi yani yaklaşık 35 bin kişiyi davet ettik. Buradan bir kez daha herkesi Cumhurbaşkanımız ile buluşmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.
(SD-BT-Y)

04.08.2017 17:47:03 TSI
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