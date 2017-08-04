YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meyan şerbeti sıcak havaların vazgeçilmezi oldu

Meyan şerbeti sıcak havaların vazgeçilmezi oldu



(Fotoğraflı)



Ejder Ediz Işık

DİYARBAKIR (İHA) - Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da bunalan vatandaşlar serinlemek için bölgeye özgün içecek olan Meyan kökü şerbetini tercih ediyor. 35 yıldır şerbet satarak geçimini sağlayan Sadık Batubay gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da bunalan vatandaşlar serinlemek için bölgeye has tatlardan biri olan Meyan kökü şerbeti ile serinliyor. Kentin işlek noktalarında sıklıkla karşılaşılan şerbet satıcılarından 75 yaşındaki Sadık Batubay, şerbete gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.



'Günde 100 lira kazanıyorum'

Yaklaşık 35 yıldır şerbetçilik yaparak geçimini sağladığını ve işini severek yaptığını belirten Batubay, "Yıllardır burada şerbet satıyorum. Bizim işimiz sezonluk. Şimdilik işler iyi. Günde yaklaşık 100 lira civarında para kazanıyorum. Sezon bitince eşim ile birlikte köye döneceğim. Eşim yeni ameliyat olduğu için köyde ona bakmak daha kolay oluyor" dedi.

(EEI-AKK-Y)



04.08.2017 17:48:09 TSI

NNNN

