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Kurban pazarının satıcıları belli oldu



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KOCAELİ (İHA) - İzmit'teki kurban pazarında satış yapacaklar belli oldu.

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nda kurbanlık hayvan satmak için Zabıta Müdürlüğü'ne 90 satıcı başvuruda bulundu. Yurdun dört bir yanından gelen satıcıların, kurban pazar alanındaki yerleri de belirlendi. Solaklar Yolu üzerindeki Türkiye'nin en modern hayvan pazarında kurban satışı yapacaklar İzmit Belediyesi'ne küçükbaş hayvan satış yeri için 4 bin TL, büyükbaş hayvanlar içinde de yerin büyüklüğüne göre 4-7 bin bin TL arasında değişen ücret ödeyecekler.

Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Zabıta Müdürlüğü'ne satış yeri için başvuran satıcılarla görüşerek, "Hepinize hayırlı bol kazançlar dileriz. Eskiden mahalle aralarında ilkel ortamlarda satış yapıyorsunuz. Artık Türkiye'nin en modern tesisinde satışlarınızı yapabileceksiniz" dedi.

Satıcılar da, yeni hayvan pazarından memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiler. Zabıta yetkilileri, kurbanlıkların 16 Ağustos'tan itibaren Modern Hayvan Pazarı'nda satışa sunulacağını söylediler. Pazar alanında Zabıta, emniyet ve jandarma ekipleri sürekli denetimler gerçekleştirecekler.

Yetkililer, 2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe istinaden, dişi hayvanların kurban pazarına ve kurban kesim alanlarına kesinlikle alınmayacağına ifade ederek, bu konuda kurbanlık hayvan satıcılarının gerekli hassasiyeti göstereceklerine inandıklarını söylediler.

(GY-Y)



04.08.2017 17:50:06 TSI

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