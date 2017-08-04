YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eski Vekil Matlı'dan AK Parti il başkanlığı açıklaması

Eski Vekil Matlı'dan AK Parti il başkanlığı açıklaması



(fotoğraflı)



Serkan Akkuş

BURSA (İHA) - Son günlerde adı AK Parti Bursa İl Başkanlığı için anılan eski Milletvekili Önder Matlı, Parti Genel Merkezi'nden şu ana kadar kendisine resmi olarak bir görevlendirme yapılmadığını söyledi.

AK Parti'nin kurumsal bir yapısının bulunduğunu, görevlendirmelerin belli usul ve esaslar çerçevesinde yapıldığını hatırlatan eski Vekil Matlı, gerek teşkilatların, gerekse de kamuoyunun bu hususu göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

AK Parti teşkilatlarında çalıştığı ve milletvekilliği yaptığı süre boyunca herhangi bir görev talebinin olmadığını kaydeden Matlı, bugüne kadar teşkilatların ve genel merkezin kendisi için uygun gördüğü her vazifeyi sorumluluk bilinci ile üstlendiğini ve layıkıyla yapmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı için belli değerlendirmelerin yapıldığını, değerlendirmeler sonucunda genel merkez tarafından en uygun kararın verileceğini ifade eden Matlı, "Şu anda bir il başkanımız var. İl başkanlığı ile ilgili karar genel merkezimizin takdirindedir. İnanıyorum ki, teşkilatımız, kim olursa olsun genel merkezimizin uygun göreceği isim etrafında kenetlenecektir. AK Partili olmak bunu gerektirir" diye konuştu.

(SA-OSM)



04.08.2017 17:52:56 TSI

NNNN

