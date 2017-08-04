YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çiftçi'den Çocuk ve oyun dünyası inşaatında inceleme

Çiftçi'den Çocuk ve oyun dünyası inşaatında inceleme



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü ilçesinde yapımı devam eden Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası inşaatında incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan ve her yıl ortalama 60 bin çocuğun dünyaya geldiği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi'nin, Karaköprü İlçesinde hayata geçirdiği Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası inşaat çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 80 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden çocuk ve gençlik oyun dünyası inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Çiftçi, inşaatın 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağını kaydetti.

"Geleceğimizi çocuklar şekillendirecek"

Türkiye'nin geleceğini çocukların şekillendireceğini ve çocuklara yapılan yatırımın en doğru yatırım olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi yaptığı konuşmada, "Çocuk oyun dünyasında çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa'daki çocuklarımızın eğlenebilmeleri ve aynı zamanda enerjilerini bu bölgede tüketip ve daha mutlu yaşayabilmeleri için bu proje hayat buluyor. Projenin yüzde 60'ı tamamlanmış durumdadır. 3-4 ay içerisinde proje bitirilmiş olacaktır. Şanlıurfa'nın sosyal alanlarına, oyun alanlarına, gençliğe ve çocuklara yönelik projelere önem veriyoruz. Şanlıurfa'da çocuklarımız hayat olsun, hayat bulsun ve yaşadığı bu şehirde mutlu olsunlar. Bu tür projeleri çok önemsiyoruz. Şanlıurfa'da yaşam çıtasını biraz daha yükseltip, kaliteyi geliştireceğimizi ve dolaysıyla burada yaşayan aileler hafta içi ve hafta sonu olsun buraya geldiklerinde çocukları mutlu bir şekilde yuvalarına dönsünler. En kıymetli varlığımız çocuklarımızdır ve onları mutlu kılmak temel hedefimizdir. Geleceğimiz çocuklarımızla şekilleniyor. Onların eğitimine kadar o çocukların ait olmuş olduğu şehirde de mutlu yaşamaları önemlidir. Şanlıurfa'da sosyal bir proje hayat bulacaktır" dedi.

30 Bin metrekare alanda yapımı devam eden Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası projesinde 18 adet farklı oyun grubu, macera parkuru, masa tenis alanları, langırt oyun masaları, 10 kaydırak, yüksek halatla tırmanma parkuru, biyolojik gölet, su oyun alanı, kum havuzu, oturma birimleri, piknik alanları, kamelyalar, trambolin, tırmanma duvarı, boyama duvarı, kuru havuzları yer alacak.

(BB-SD-Y)



04.08.2017 17:56:52 TSI

NNNN

