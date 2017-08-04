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1932 Malatyagücü yeni sezona iddialı hazırlanıyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:55
1932 Malatyagücü yeni sezona iddialı hazırlanıyor
1932 Malatyagücü yeni sezona iddialı hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) yeni takımı 1932 Malatyagücü'nde yeni sezon hazırlıkları Yeşiltepe'de yapılan antrenmanlarla devam ediyor.
Sportif Direktör Aziz Yiğit, teknik sorumlu Murat Kurt, yardımcı antrenörler Ahmet Menekşeoğlu, Soner Bayram ve Kaleci Antrenörü İsmail Timur eşliğinde yapılan antrenmana kadroya dahil edilen tüm futbolcular katıldı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatyagücü takım antrenörü Murat Kurt, İnönü Üniversitesi'nde yaptıkları güzel işleri şu an Malatyagücü Futbol Kulübü'nde de yapmak istediklerini söyledi. Kurt, "Sağ olsun yöneticilerimiz önceki senelerde olduğunu gibi bu senede takım başında olmayı bizlere layık gördüler. Malatyagücü Futbol Kulübü takımının başarısı için görev yapacağız. Malatyalı genç futbolcuları takımımıza kazandırarak takviyeler yaptık. Bunun yanında tecrübeli birkaç futbolcu kardeşimizi de takımımıza transfer ettik. Eksik olan bölgeler için gelecek futbolcular var. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Şuan takımımızda 20 futbolcumuz var. Bu sayı denemeye aldığımız oyuncularla artabiliyor. Sabit kadromuzu oluşturuyoruz. Takviye yapacağımız oyuncularla birlikte yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. İki veya üç tane daha çeşitli takımlarda oynayan futbolcuları takıma kazandırmayı hedefliyoruz. Geçen yıldan kalan oyuncularımız var ama yeni katılan oyuncuların uyumu çok önemli. Dolayısıyla çok çalışmamız gerekiyor. Takım uyum sürecini çabuk atlatacaktır. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Şuana kadar dördüncü antrenmanımızı yapıyoruz. Yorulacağız, zorluk çekmeden başarı elde etmek olmaz. Hedefimiz ligde üst sıralar olacak. Yetenekli ve ileri bölgelerde oynayacak gol yollarında etkili isimleri kazandırırsak yıl sonunda emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum. Yabancı oyuncu arayışlarımızda devam ediyor" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

04.08.2017 17:57:45 TSI
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