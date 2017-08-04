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Aziziye'de açılışlar sürüyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı hizmetlerin ve yatırımların açılışı da birer birer yapılıyor. Ilıca'nın ardından Dadaşkent'e yapılan taziye evleri ile sosyal donatı alanlarının da açılışı gerçekleştiriliyor.

Aziziye Belediyesi ilçeye kazandırdığı hizmetlerin açılışını yapmayı sürdürüyor. Her cuma farklı açılış programıyla, daha önce Ilıca'ya kazandırdığı sosyal donatı alanları ve taziye evlerinin açılışını geçtiğimiz haftalarda yapan belediye, bu kez Dadaşkent'te yapılan yatırımların açılışına geçti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın Gezköy'üne kazandırdığı sosyal donatı alanı ve taziye evinin açılışı Cuma namazı sonrası gerçekleştirildi. İlçedeki Gezköy Mezarlığı'nın yanında bulunan taziye evi, morglu gasilhanesi, mutfağı ve devasa toplantı salonuyla vatandaşlardan tam not aldı.

Taziye evinin açılışında konuşan Başkan Orhan, görev süresi boyunca ilçeye önemli hizmetler ve yatırımlar kazandırdığını ifade ederek, Gezköy Sosyal Donatı Alanı ve Taziye Evi'nin de bu yatırımlardan birisi olduğunu ifade etti. Gezköy mezarlığının yanı başında bulunan taziye evinin önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini ifade eden Başkan Orhan, "Erzurum'un en eski yerleşim alanlarından olan Gezköy'ün kamulaştırılmasının ardından burada yaşayan hemşehrilerimiz gerek Dadaşkent ve gerekse şehrin diğer muhtelif bölgelerinde ikamet etmekteler. Bu taziye evi sayesinde Gezköylü hemşehrilerimiz kederli günlerinde ve zaman zaman farklı programlarda bir araya gelme imkanı buluyorlar. Bu açıdan hemşehrilerimiz için çok önemli bir hizmet oldu. İlçemize ve Gezköylü hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Başkan Orhan, ilçeye kazandırdığı hizmetlerin açılışının önümüzdeki günlerde süreceğini de sözlerine ekledi.

Saltuklu Mahalle Muhtarı Gürbüz Özer ve Gezköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muammer Gez de, mahalleye yapılan hizmetten dolayı Başkan Orhan ve ekibine teşekkür ettiler. Dernek Başkanı Gez, hizmetlerinden dolayı da Başkan Orhan'a bir de plaket takdim etti.

Açılışa, Başkan Orhan ve muhtarlar ile birlikte, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve Gezköylüler katıldı. Dualar eşliğinde yapılan açılışın ardından Başkan Orhan, taziye evinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

(AA-AA-Y)



04.08.2017 17:59:37 TSI

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