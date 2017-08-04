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Bolu'da, uyuşturucu ile mücadele çalıştayı düzenlendi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı"nda konuşan Vali Aydın Baruş, "Uyuşturucu madde kullanımı, bugün toplumların ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bireysel, sosyal ve ekonomik boyutları olan çok önemli bir sorundur" dedi.

Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde bulunan bir otelde Bolu Valiliği koordinesinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalıştayı gerçekleştirildi. Düzenlenen çalıştaya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Nadir Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Seracettin Çom, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, sivil toplum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Çalıştayın açılış programında konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, uyuşturucunun, insanlığa karşı tehdit oluşturan en önemli suçlardan birisi olduğunu belirterek, "Uyuşturucu suçu, din, ırk, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin toplumun her kesimini etkilemesi bakımından diğer suç türlerinden farklıdır. Üretim, kaçakçılık ve tüketim safhaları ile karşımıza çıkan bu suç, herhangi bir sınıra tabi kalmaksızın şiddetle de bütünleşerek toplumsal huzurumuzu olumsuz etkilemekte, diğer taraftan önemli bir ekonomik girdi sağlaması nedeniyle terör örgütleri için de önemli bir finans kaynağı oluşturmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımı, bugün toplumların ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bireysel, sosyal ve ekonomik boyutları olan çok önemli bir sorundur. Uyuşturucu kullanımı, bireylerin ve toplumların geleceğini tehdit etmekte, genç nesillerimizi zehirlemekte, ailelerde yıkımlara neden olmakta, tedavisi ve rehabilitasyonu uzun ve zahmetli bir süreç olması münasebetiyle de ülkemize ve milletimize çok önemli yükler getirmektedir" dedi.

Yakalanan uyuşturucu miktarları açıklandı

2017 yılında Bolu'da ele geçirilen uyuşturucu miktarıyla ilgili bilgiler veren Baruş, "2017 yılında İl Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM polisleri ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde üretimi, satımı ve kullanımı ile ilgili olarak; 223 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış, bu çalışmalar neticesinde; yaklaşık 14 kg eroin, 2,21 gr taş kokain, 46 kilogram civarında toz esrar, 45 gram kubar esrar, 5,8 gram plaka esrar, 482 gr reçine esrar, 86 gr sentetik kannobinoid (bonzai), 308 gr metamfetamin, 5 adet uyuşturucu hap, 1.876 kök hint keneviri bitkisi ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Anlayış birliği oluşturulmalı"

Uyuşturucu ile mücadele konusu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini ifade ede Vali Baruş şunları kaydetti:

"Bu mücadele ve yürütülen çalışmalar tabi ki uyuşturucu tehdidine karşı geliştirebileceğimiz mücadelenin önemli safhalarından birisidir. Ancak kullanıcıların ayağına kadar getirilmiş bu uyuşturucu maddeleri yakalamak meseleyi çözmemektedir. Çünkü denetimden ve gözümüzden kaçan ve gizli olarak yürütülen bu faaliyetler çerçevesinde halen gençlerimizi zehirleme potansiyeli bulunan önemli miktarda uyuşturucu gençlerimizi tehdit etmektedir. Son zamanlarda, özellikle bonzai ve benzeri sentetik uyuşturucu maddelerin kullanımıyla ilgili olarak kamuoyuna ve haberlere yansıyan olumsuz gelişmeler, özellikle bu konu üzerinde ne kadar hassasiyetle durmamız gerektiğini bizlere bir defa daha hatırlatmıştır. Bu çalıştay kapsamında belirlenen hedefler çerçevesinde gençlerimizi, çocuklarımızı, dolayısıyla toplumumuzun geleceğini tehlikeye atan bu problemle mücadelede anlayış birliği oluşturulması son derece önemlidir."

(FC-İÇ)



04.08.2017 18:09:32 TSI

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