ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAÜ'den Bosch Bari'ye kıyaslama ziyareti

04 Ağustos 2017 Cuma, 18:07
SAÜ'den Bosch Bari'ye kıyaslama ziyareti
SAÜ'den Bosch Bari'ye kıyaslama ziyareti

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Bu yıl EFQM mükemmellik büyük ödülüne başvuran Sakarya Üniversitesi (SAÜ), bu ödülü almış olan İtalya Bosch Bari'ye kıyaslama ziyareti gerçekleştirdi.
Bosch Bari, 1 Ağustos'ta gerçekleşen ve tüm gün süren ziyarette Sakarya Üniversitesine özel bir program hazırladı. Bosch Bari Fabrikası Başkan Yardımcısı Martin Bogen'in kurumsal sunumuyla başlayan program, Bosch fabrikasındaki Süreç Yönetim Sistemi, İşbirlikleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Liderlik, Endüstri 4.0 konuların anlatıldığı sunumlarla devam etti. Sakarya Üniversitesi'nin de kurumsal uygulamalarını anlattığı ziyaret, özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarının tanıtıldığı fabrika turu ile tamamlandı.
Bosch Bari'den Başkan Yardımcısı Martin Bogen, Üretim Yöneticisi Mariano Cilenti yanı sıra İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Üretim Saha sorumlularının yer aldığı ziyarette, Sakarya Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, SAÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Tuba Canvar Kahveci ile SAÜ danışmanı Celal Seçkin katıldı.
İki kurum adına karşılıklı öğrenimin yoğun olduğu program, aynı gün akşamı başarılı şekilde tamamlandı.
(BCT-İÇ)

04.08.2017 18:10:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adapazarıspor'dan, Başkan Dişli'ye ziyaret
YEREL

ADAPAZARISPOR'DAN, BAŞKAN DİŞLİ'YE ZİYARET
Pamukova'da 7 mahalleye daha sıcak asfalt
YEREL

PAMUKOVA'DA 7 MAHALLEYE DAHA SICAK ASFALT
SEAH'ın otopark sorunu çözülüyor
YEREL

SEAH'IN OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Kocaeli'nde ebabil kuşu bulundu
YEREL

KOCAELİ'NDE EBABİL KUŞU BULUNDU
Engelli vatandaşlardan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞLARDAN, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ
Kaynarca'da elektrik arızalarından bunalan tavuk çiftliği üreticileri rahat bir nefes aldı
YEREL

KAYNARCA'DA ELEKTRİK ARIZALARINDAN BUNALAN TAVUK ÇİFTLİĞİ ÜRETİCİLERİ RAHAT BİR NEFES ALDI
SASKİ, Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

SASKİ, SAPANCA GÖLÜ'NÜN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Yeni oyun parkları vatandaşın hizmetine sunuluyor
YEREL

YENİ OYUN PARKLARI VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNULUYOR
Başkan Toçoğlu, SEAH çevresinde incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU, SEAH ÇEVRESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
SGM Gezi Atölyesi'nin minik üyeleri, şehri keşfediyor
YEREL

SGM GEZİ ATÖLYESİ'NİN MİNİK ÜYELERİ, ŞEHRİ KEŞFEDİYOR
Gazetici-Yazar İdris, SGM'nin konuğu olacak
YEREL

GAZETİCİ-YAZAR İDRİS, SGM'NİN KONUĞU OLACAK
Tıp Merkezi'nde 6 ayda 36 bin 200 hasta muayene edildi
YEREL

TIP MERKEZİ'NDE 6 AYDA 36 BİN 200 HASTA MUAYENE EDİLDİ
SASKİ'den, 4 ilçenin altyapısına 7,2 milyonluk yatırım
YEREL

SASKİ'DEN, 4 İLÇENİN ALTYAPISINA 7,2 MİLYONLUK YATIRIM
SAMEK'lerde, yeni yetenekler gün yüzüne çıkıyor
YEREL

SAMEK'LERDE, YENİ YETENEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
Sakarya Teknokent yeni hizmet binasını açıyor
YEREL

SAKARYA TEKNOKENT YENİ HİZMET BİNASINI AÇIYOR
Serdivan'da temizlikte yeni dönem
YEREL

SERDİVAN'DA TEMİZLİKTE YENİ DÖNEM