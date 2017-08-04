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SAÜ'den Bosch Bari'ye kıyaslama ziyareti



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Bu yıl EFQM mükemmellik büyük ödülüne başvuran Sakarya Üniversitesi (SAÜ), bu ödülü almış olan İtalya Bosch Bari'ye kıyaslama ziyareti gerçekleştirdi.

Bosch Bari, 1 Ağustos'ta gerçekleşen ve tüm gün süren ziyarette Sakarya Üniversitesine özel bir program hazırladı. Bosch Bari Fabrikası Başkan Yardımcısı Martin Bogen'in kurumsal sunumuyla başlayan program, Bosch fabrikasındaki Süreç Yönetim Sistemi, İşbirlikleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Liderlik, Endüstri 4.0 konuların anlatıldığı sunumlarla devam etti. Sakarya Üniversitesi'nin de kurumsal uygulamalarını anlattığı ziyaret, özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarının tanıtıldığı fabrika turu ile tamamlandı.

Bosch Bari'den Başkan Yardımcısı Martin Bogen, Üretim Yöneticisi Mariano Cilenti yanı sıra İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Üretim Saha sorumlularının yer aldığı ziyarette, Sakarya Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, SAÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Tuba Canvar Kahveci ile SAÜ danışmanı Celal Seçkin katıldı.

İki kurum adına karşılıklı öğrenimin yoğun olduğu program, aynı gün akşamı başarılı şekilde tamamlandı.

(BCT-İÇ)



04.08.2017 18:10:00 TSI

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