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Yaygın eğitim alanında Bilecik'ten büyük başarı

04 Ağustos 2017 Cuma, 18:19
Yaygın eğitim alanında Bilecik'ten büyük başarı
Yaygın eğitim alanında Bilecik'ten büyük başarı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan İzleme ve Değerlendirme Raporu'na göre Bilecik, il nüfusuna oranla en fazla kursiyere ulaşan iller arasında yüzde 21,5 oranıyla ikinci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
Raporda, Türkiye geneli nüfusa oranla açılan kurs ortalaması yüzde 8,9 iken; Giresun yüzde 23,0 ile birinci, Bilecik yüzde 21,5 ile ikinci ve Aydın yüzde 21,2 ile üçüncü sırada yer aldı. Bilecik'te açılan bin 770 kursta 44 bin 943 kursiyere ulaşılarak, 33 bin 806 kursiyere sertifika verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Hayat Boyu Öğrenme" kavramının artık çok daha iyi anlaşıldığını ve halkın da yediden yetmişe kendini geliştirmek ve çeşitli dallarda yeterliliklerini artırmak için Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan kurslara rağbet gösterdiklerini ifade etti. Bilecik'te hayat boyu öğrenmeye dikkat çekmek ve bu kapsamda yapılan çalışmaları tanıtmak amacıyla düzenlenen Öğrenme Şenlikleri ile 'Bilecik Bilecek' diyerek halkı kurslara katılmaya teşvik etiklerini belirten Durmuş, il nüfusuna oranla en fazla kursiyere ulaşan iller arasında yüzde 21,5 ile ikinci olarak önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirdi. Bilecik halkının açılan kurslara teveccüh göstererek geniş bir katılım sağladığını ve "Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz" düsturunun gereğini en güzel şekilde yerine getirdiklerini söyledi.
(DA-ÖZ-Y)

04.08.2017 18:21:40 TSI
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