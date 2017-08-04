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Süleymanpaşa Çocuk Kulübü minik üyelerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, 4-5 yaş grubu üyelerine yönelik algılama ve öğrenme becerilerini arttırmaya yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Hürriyet Mahallesindeki Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezinde yapılan etkinlikte çocuklar oyun hamurları ile 3 boyutlu geometrik şekiller üzerinde çalıştılar. Psikolog Müge Başol'un gözetiminde gerçekleşen etkinlikte çocuklar daha sonra serbest şekiller yaparak oyunlar oynadılar. Çocuklar etkinlik süresince hem eğlendiler hem de yararlı bilgiler edinerek becerilerini geliştirme fırsatı yakaladılar.

Etkinliğin amacının 4-5 yaş grubundaki çocuklarda algılama ve öğrenme kapasitelerini arttırarak dikkat ve konsantrasyon yetilerini geliştirmek olduğu ifade edildi.

Düzenlenen etkinliklerle ilgili uygun yaş gruplarına kısa mesajla duyuru yapıldığı, katılmak isteyen Çocuk Kulübü üyelerinin 0 850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak kayıt yaptırabildikleri kaydedildi.

Benzer etkinliklerin her hafta tekrarlanmaya devam edeceği, bu etkinliklerden yararlanmak isteyen Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerinin Çocuk Kulübü ile iletişime geçmelerinin gerektiği belirtildi. Çocuk Kulübü'ne üye olmamış çocukların, internet adresi üzerinden üyelik formunu doldurmalarının yeterli olduğu bildirildi.

(HD-MEF-Y)



04.08.2017 18:22:06 TSI

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