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Odunpazarı Belediye Meclisi'nde gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Meclisi 2017 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısı 16'ncı birleşim 1'inci oturumunda görüşüne 12 gündem maddesi oy birliği ile

kabul edildi.

Odunpazarı Belediye Meclisi 2017 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısı 16'ncı birleşim 1'inci oturumu Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt başkanlığında gerçekleşti. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda ilgili komisyonlara sevk edilen 12 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddeleri arasında Kızılay Eskişehir Şubesi ile daha önce yapılan protokolün Kızılay tarafından iptal edilmesi nedeniyle, Eskişehir Verem Savaş Derneği ile Gıda Bankacılığı protokolü yapılması için Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi de yer aldı. Görüşülen 12 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan eylül ayında yapılacak olan meclis toplantısının 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17.30'da yapılması kararlaştırıldı.

(MSY-Y)



04.08.2017 18:22:09 TSI

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