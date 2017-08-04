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Bilecik'te 6 tane okul hibe almaya hak kazandı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Ulusal Ajans Projesi kapsamında Bilecik'te 6 tane okul hibe almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından hibe sağlanan, 2017 Yılı Erasmus+Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri başvuru sonuçlarına göre, Bilecik'ten 6 tane okulun toplamda yapılan bin 944 proje başvurusu arasından sıyrılarak hibe almaya hak kazandığını belirtti. Durmuş, "Bu okullarımız, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Asil), Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi (Asil), Gölpazarı Güner Orbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Asil), Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Akreditasyon Asil) ve Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi (Yedek), Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yedek). Proje kapsamında mesleki okullarımızdan öğrencilerimiz, mesleki stajlarını yurt dışı kurumlarda refakatçi öğretmenleri gözetiminde hibelerden faydalanarak gerçekleştirecekler" dedi.

Önemli çalışmaların Bilecik'de devam ettiğini anlatan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "2017 yılında bu projeler vasıtasıyla ilimize getirilecek hibe miktarı en az 223 bin 838 euro, en çok 289 bin 383 euro olacak. Ayrıca nüfusa oranla erasmus+proje sayılarına bakıldığında Bilecik, çevre illere göre kabul edilen 4 asil 2 yedek projesiyle birinci sırada yer alıyor. Meslek liselerimizde, nitelikli ve sektör ihtiyaçlarına cevap verebilen iş gücü yetiştirme adına çalışmalara hız verdik. Bu kapsamda alan ve dallarla ilgili düzenlemeleri gerçekleştirdik. Yine gerçekleştirilen 'Bilecik Mesleki Eğitim ve İstihdam Eğilimini Belirleme Çalıştayı' sayesinde sektör temsilcileriyle okullarımızı buluşturuyor, mesleki eğitimin daha iyi ve nitelikli hale gelmesi, istihdamın daha üst düzeyde sağlanması adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Çalıştay sonrası yapılan protokollerle okullarımız sektör temsilcisi kuruluşlarla sıkı bir iş birliği içine giriyor. Böylece okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mezun olan öğrencilerimizin istihdamının sağlanması konusunda büyük mesafe aldık" diye konuştu.

(DA-Y)



04.08.2017 18:28:59 TSI

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