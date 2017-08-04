YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAHED'den hekime saldırıya tepki

SAHED'den hekime saldırıya tepki



SAMSUN (İHA) - Samsun Aile Hekimleri Derneği(SAHED) Başkanı Dr. Orhan Aydoğdu, kanuna aykırı istenen raporu vermeyen bir aile hekiminin sözlü saldırıya uğradığını belirterek, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

SAHED Başkanı Dr. Orhan Aydoğdu yaptığı açıklamada, "04 Ağustos Cuma günü görevi başında, Aile Sağlığı Merkezinde bir arkadaşımız daha saldırıya uğramıştır. Sözlü olarak küfür ve hakaretlere maruz kalan arkadaşımızı sopalı saldırıdan son anda koruyan ise diğer meslektaşları ve hastalar olmuştur" dedi.



Kanuna aykırı rapor istendi

Bu muameleye maruz kalan arkadaşlarının hekimlik mesleğini icra ettiğine dikkat çeken Aydoğdu, "Görevi insanları sağlığına kavuşturmak olup geçmişte bunu binlerce kez yapmıştır. Bu olaya muhatap olma sebebi ise kanunen vermemesi gereken bir raporun ısrarla kendisinden talep edilmesidir. Suçu, ülkemizdeki mevzuat hükümlerine uymaktır" diye konuştu



"Samsunumuzun bu konuda geçmişte çok acı tecrübeleri var"

"Bizler sağlık çalışanları olarak her geçen gün daha fazla köşeye sıkışmış hissediyoruz" ifadesini kullanan Dr. Orhan Aydoğdu şunları söyledi: "Ülkenin en zor ve uzun eğitim programını tamamlayıp hizmet etmeye çalışırken, sürekli baskıya, şiddete, tacize ve hakarete maruz kalıyoruz. Şiddete maruz kalma oranımız her yıl katlanarak artıyor. Sadece son 4 yılda adli makamlara intikal ettirilebilen şiddet olaylarının sayısı 40 bin civarında. Özellikle Samsunumuzun bu konuda geçmişte çok acı tecrübeleri var iken, Dr. Kamil Furtun'un acısı henüz dinmemişken, ilimizden özellikle bu konuda hassasiyet beklerken, durum daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Peki, biz aile hekimleri olarak ne yaptık bunu hak etmek için geçen 10 yılda? Anne ölümlerini yüz binde 23 ten 14'e düşürdük. Bebek ölümlerini ise binde 21 den 7'ye. Aşısız çocuk bırakmadık. Aşılama oranlarımız yüzde 99'un üstünde. Avrupa'nın neredeyse tüm ülkelerinden daha iyi durumdayız aşılama oranlarında. Mültecilerin ülkemize girişinden önceki yıllarda kızamık vaka sayısını sıfırlamıştık mesela. Ve ülke nüfusu 80 milyon iken yılda 200 milyondan fazla hasta bakıyoruz. İyiliklerimiz bir kez daha karşılıksız kalmadı. Ama kimse merak etmesin. Biz bu ülkede sağlıklı nesiller yetişsin diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Yıldıramayacaksınız! Meslektaşlarımıza karşı yapılan tüm saldırılar son bulana kadar biz mücadele edeceğiz. Samsun Aile Hekimleri Derneği olarak arkadaşımıza kamuoyunun huzurunda bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletirken hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm muhataplara bildiririz."

(SAM-SLH-Y)



04.08.2017 18:32:48 TSI

NNNN

