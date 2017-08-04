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Sağlıklı Kentler Birliği'nden öğrencilere tez desteği

04 Ağustos 2017 Cuma, 18:33
Sağlıklı Kentler Birliği'nden öğrencilere tez desteği
Sağlıklı Kentler Birliği'nden öğrencilere tez desteği

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Sağlıklı Kentler Birliği, üniversitelerin yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerine destek vermeye devam ediyor.
Kuruluşundan bugüne birlik başkanlığı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sağlıklı Kentler Birliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın da temsilcisi durumunda. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tezlere destekle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başkanlığını yürüttüğümüz ve ülkemizde 67 üye belediyesi bulunan Sağlıklı Kentler Birliği, 2016 yılında başlattığı birlik üyesi illerin üniversitelerinde şehirlerin sağlık durumu, kentlerde sağlığı etkileyen unsurlar ve sağlıklı kentler ile ilgili alanlarda araştırma gerçekleştiren öğrencilerin tezlerine yönelik destek vermeye başlamıştır. 7 yüksek lisans, 4 doktora ve 2 tıpta uzmanlık öğrencisinin tezleri desteklendi. Bu desteği bu yıl da sürdüreceğiz. 11 Eylül 2017 tarihinde sona erecek olan başvurular ile ilgili dosyalara Sağlıklı Kentler Birliği'nin internet sitesinden ulaşılabilecek" dedi.
Öte yandan tıp fakültelerinde yüksek lisans ve doktoranın yanı sıra 'araştırma görevlisi' olarak görev yapan uzmanlık öğrencileri de bu destekten yararlanabilecekler.
(MŞ)

04.08.2017 18:36:06 TSI
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