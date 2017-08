YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ulaştırma Bakanı Arslan'dan belediyeye ziyaret

- Belediye Başkanı Feyat Asya:

- "Muş Belediyesi olarak sınırlarımızın ötesinde plan ve programlar yaparak hizmet yapıyoruz"



MUŞ (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Muş Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, makamda ağırladığı Bakan Arslan'a belediye tarafından yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bakan Arslan'ın Muş ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Başkan Asya, "Muş halkı adına beraberinizdeki heyetle birlikte ilimize teşriflerinizle bizleri şereflendirdiğinizi belirtmek isterim. Sayın Bakanım, göreve geldiğimiz günden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve sizin gibi kıymetli ekip arkadaşlarının çizdiği yol üzerine bizler de halkımıza hizmetlerimizi sunmayı sürdürüyoruz. Muş Belediyesi olarak sınırlarımızın ötesinde plan ve programlar yaparak hizmet yapıyoruz. Kısıtlı bütçemize rağmen büyük projelere el attık. Siz değerli devlet büyüklerimizin de desteği ile kentimizin ihtiyaç duyduğu tıbbi atık sterilizasyon merkezi, canlı hayvan pazarı, yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, hayvan barınağı gibi tesisleri halkımızın hizmetine sunarken, şehirlerarası terminal, ilçe terminali, aktivite merkezlerini de bitirme aşamasına getirdik. Aynı şekilde göreve geldiğimizde mevcut 46 bin metrekare kapasiteli yeşil alanımızı yaptığımız parklar ve yeşil alanlarla 165 bin metrekareye çıkarırken, şu an yürüttüğümüz projelerin tamamlanması ile bu rakamı 250 bin metrekareye çıkarmış olacağız" dedi.



"İlimizi çarpık yapılaşmadan kurtarmak adına yeni imar alanları açtık"

Halka vaat edilen en büyük proje olan altyapı projesini de başlattıklarını kaydeden Başkan Asya, "Muş'un yıllardır yaşanan altyapı sorununa köklü çözüm üretmek adına başlattığımız çalışmaların neticesine üçüncü yılımızın ardından varmış olduk. Allah'a şükürler olsun ki bütün olumsuzluklara rağmen ilimizin tüm içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için kazı ve döşeme çalışmalarımız başladı. Allah'ın izniyle gelecek yılsonuna kadar bu projemizi de bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Bunların yanı sıra ilimizi çarpık yapılaşmadan kurtarmak adına yeni imar alanları açtık. Bu imar alanlarında da yeni yollar açarak yerleşim düzenini şimdiden belirliyoruz. Bu kapsamda Yeni Mahalle birinci mıntıka diye adlandırdığımız bölgemizde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarını 35 metre genişlettik. Halen çalışmalarımızın devam ettiği bulvarımızın üstyapı çalışmasında vereceğiniz destekler bizleri memnun edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle biz kez daha ilimize teşriflerinizle bizleri şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.



"Altyapı çalışmalarının da bir an önce tamamlanmasını diliyorum"

Belediyenin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini kaydeden Bakan Arslan, çok güzel hizmetler yapıldığını belirterek, Başkan Asya ve ekibine teşekkür etti. Bakan Arslan, "Belediyecilik anlamında çok hizmetler yapmışsınız. Özellikle altyapıyı tamamen ele almanız ve başlamanız güzel olmuş. Çok sıkıntılı bir sürece girmişsiniz. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden gelirsiniz. Bizler de her zaman sizlere destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Söz konusu bulvar, bizim yol ağımızda olmadığı için biraz sıkıntılı olabilir. Ancak biz, araştırarak bir şekilde sizlere bu konuda kaynak yardımında bulunmaya çalışacağız. Altyapı çalışmalarının da bir an önce tamamlanmasını diliyorum. Şu an halkımızın işin eziyetini çektikten sonra keyfini sürmesi lazım. Sıkıntısını çektikleri bu durumun faydasını da görecekler. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik eder, bundan sonraki hizmetlerinizde başarılar dilerim" diye konuştu.

Başkan Asya, ziyaret anısına Osmanlı tuğrasının yer aldığı bir tabloyu Bakan Arslan'a hediye etti. Ziyaret, tarihi belediye binası önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

