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Doğubayazıt sokaklarında İnegöl rüzgarı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İdris Altun

BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi kardeş şehir Doğubayazıt'ı bir dizi açılış ve temaslar için ziyaret etti.

Geçtiğimiz Şubat ayında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine koordinatör olarak atanan İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindeki ekip, 1'incisi düzenlenen Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nin açılışına katılmak ve temaslarda bulunmak için Doğubayazıt'ı ziyaret etti. Bursa Milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın ve Osman Mesten'de ziyaretler ve açılışlara iştirak etti.

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun ve Bursalı bir grup yerel gazetecinin de katıldığı program, Doğubayazıtlı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan ile belediyecilik tecrübelerini paylaştığını ifade eden Aktaş, Doğubayazıt'ın daha farklı yönlerini ortaya çıkartmak istediklerini belirtti.

Doğubayazıt'ın en işlek caddelerinden İnegöl Caddesi'nde İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekibi tarafından oynanan halk dansları gösterisi ve esnaf ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunan Aktaş, Doğubayazıt halkına daha fazla yatırım ve hizmet sağlayarak, buradaki refah seviyesini yükseltmek istediklerini ifade etti.

Doğubayazıt için daha yapacak çok işleri olduğunu ifade eden Aktaş, "Doğubayazıt evet bir sınır şehridir, Ağrı'nın en büyük ilçelerinden biridir, tarih turizm ve kültür şehridir. Bu yönde vurgulamaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki bugünden sonra Doğubayazıt'a ilgi artacaktır. Bunun yanında burada yaşayanlarında bunu istemesi gerekmektedir, bu heyecanı da sokaklarda görüyoruz. Burada çalışmalar devam ediyor daha yapılacak işler var. Sayın kaymakamımız önderliğinde bizde tecrübelerimizi paylaşıyoruz" dedi

1'incisi düzenlenen Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da açılış programlarına katılarak Doğubayazıt halkına birlik ve beraberlik mesajları verdi. Festivali açılışı sonrası Ahmed-i Hani Kültür Merkezi açılışı yapıldı.

(İDR-



04.08.2017 18:58:22 TSI

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