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İho Ebrar, Vanlı çocukların yüzünü güldürdü

04 Ağustos 2017 Cuma, 18:59
İho Ebrar, Vanlı çocukların yüzünü güldürdü
İho Ebrar, Vanlı çocukların yüzünü güldürdü

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Uluslararası Yardım Organizasyonu İho Ebrar, Van'da yetim, öksüz ve fakir çocuklara giyim yardımında bulunarak yüzlerini güldürdü.
Merkezi Hollanda'da bulunan Uluslararası Yardım Organizasyonu İho Ebrar; Van'daki yetim, öksüz ve fakir çocukları giydirmek için bir program düzenledi. İho Ebrar Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Alpsoy'un katılımı ile Van Umut Kervanı Derneğinin aracılığıyla kentte bulunan yetim, öksüz ve fakir çocuklar, bir mağazaya götürülerek giydirildi.
Van'da yaptıkları yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren İho Ebrar Yönetim Kurulu Başkanı Alpsoy, kentte bulunan yardıma muhtaç çocuklar için birçok çalışmalarının olduğunu belirterek, "Hollanda merkezli İho Ebrar Yardım Kuruluşu olarak bugün Van'a geldik. Van'da önümüzdeki 3 gün içerisinde 4-5 programımız var. Bugün programımızın ilki olan yetim çocukları giyindirme programını gerçekleştirdik. Bu kapsamda onlarca çocuğu mağazaya getirdik ve burada bütün fakir, yetim çocukları tepeden tırnağa istedikleri elbiseleri, ayakkabıları, çoraplarını seçerek giydiriyoruz. Bu şekilde hem ailelerini, hem de kendilerini mutlu edeceğiz. Bu yardımları Hollanda merkezli olmak üzere Belçika, Fransa ve İngiltere gibi yerlerde yaşayan gurbetçi kardeşlerimizin sayesinde sağlıyoruz" dedi.
2011 yılında meydana gelen depremlerde de Van'da olduklarını söyleyen Alpsoy, "Sadece Türkiye'ye değil, Filipinler, Arakan, Sri Lanka ve özelikle de Gazze'ye ve Afrika'nın 20'ye yakın ülkesinde bu tür faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugün özellikle Van'ı düşündük. 5 yıl önceki depremde yine Van'daydık. Konteyner gibi barınma yardımlarıyla buradaydık. Van'ı Doğu'nun en uç köşesi olarak düşündüğümüzde bugün kapsamlı bir şekilde yardım yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Van'daki faaliyetleri kapsamında 150'ye yakın çocuğu pikniğe götüreceklerini söyleyen Alpsoy, şunları kaydetti:
"Bugün 40 çocuğa giyim yardımında bulunduk. Yarın için 150'ye yakın çocuğu da pikniğe götüreceğiz. Bu çocuklar piknikte eğlensinler, sevinsinler diye bu çalışmayı yürüteceğiz. Ayrıca yine yarın için yaklaşan okul dönemine yönelik bir kırtasiye yardımımız olacak. Bir sonraki gün ise fakir aileleri de düşünerek gıda yardımında bulunacağız. Bu şekilde Van ayağını sonlandıracağız."
Van Umut Kervanı Derneği yetkililerinden Said Koç ise, İho Ebrar'ın yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederek, "Bugün itibariyle İho Ebrar aracılığıyla yaklaşık 30-40 arası yetim çocuğu giydirme projesiyle faaliyetimizi yürüttük. Yarında 150'e yakın muhtaç aileyi pikniğe götürmek, onların umutlarına umut katarak kahvaltı, öğle yemeği derken bir gezi programımız olacak" ifadelerini kullandı.
(MSA-Y)

04.08.2017 19:01:52 TSI
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