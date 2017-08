YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik için bu proje bir ilk

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valiliğinin koordinatörlüğünde "Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında hazırlanan Proje Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından kabul edildi.

"Better Futures with Enhanced Capacity and Awareness on Climate Change" (İklim Değişikliğinde Geliştirilmiş Kapasite ve Farkındalık ile Daha İyi Gelecekler) isimli proje Bilecik Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi koordinatörlüğünde hazırlandı. 10 bin öğrenci ve kamu çalışanının eğitilmesinin amaçlandığı proje ile iklim değişikliği çalışmaları yapılacak.

Proje Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bilecik Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli Belediyesi, Edebalı Kültür ve Araştırma Derneği ortaklığında yürütülecek. Bisikletliler Derneği Bilecik şubesi de projenin iştirakçi ortağı olacak. Türkiye çapında kabul edilen 25 Projeden biri olan projenin bütçesi 44 milyon 132 bin 58 euro olarak açıklandı. Proje, Bilecik'te kabul edilen ilk IPA projesi olma özelliğini de taşıyor.

