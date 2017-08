YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Süleymanpaşa Belediyesinden kadın erkek eşitliği ile ilgili adım

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı Protokolü'ne imza attı. Protokol, belediyeler nezdinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için gereken adımların atılarak somut projelerin hayata geçirilmesini öngörüyor.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından, Eylül 1981'de yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin 25. Yıldönümünde 2006 yılında duyurulan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı belgesi, yerel yönetimler eliyle toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasını amaçlıyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, belediye adına protokole imza atarak kadın erkek eşitliği konusunda dev bir adım atılmasını sağladı.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı altı temel ilkeden oluşuyor. Bu ilkeler şöyle:

"Kadın-erkek eşitliği temel bir haktır. Kadın-erkek eşitliği, çoklu ayrımcılık ve dezavantajlar hususlarının gerektiği biçimde ele alınmasını temin etmek. Kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılımları demokratik bir toplum için ön koşuldur. Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının tasfiyesi kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında temel önem taşımaktadır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin tüm faaliyetlerine toplumsal bakış açısının yerleştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin ilerletilmesi için gereklidir. Eylem planları ve programları için gerekli kaynağın tahsisi, kadın-erkek eşitliğinin ilerletilmesi için gereklidir.'



"Bu protokole imza atan 21. belediyeyiz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "CEMR Avrupa'daki en geniş kapsamlı yerel ve bölgesel yönetimler birliğidir. 30'dan fazla ülkede belediye ile yerel ve ulusal yönetim birlikleri olmak üzere üyeleri bulunmaktadır. Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın Avrupa ayağını oluşturan CEMR, 2006 yılında hazırladığı bu protokolle yerel yaşamda kadın ve erkek eşitliğinin sağlanabilmesi için yerel yönetimlere çağrıda bulunmaktadır. Türkiye'de sadece 20 belediyenin dahil olduğu bu protokole biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak imzamızı atmış bulunuyoruz. Türkiye'de protokolü imzalayan 21. belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



"Vatandaşlarımızı kadın erkek eşitliğine duyarlı olmaya davet ediyorum"

Eşkinat, "Kentimizde fırsat eşitliği bakımından cinsiyet, dil, din, ırk ve başka hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etmek, yaşadığımız coğrafyada birbirimizin haklarına sahip çıkarak, kardeşçe, barış içinde ve bir arada yaşayabilmek için belediye olarak elimizden gelen her projenin içinde yer almak hedefi ile çalışıyoruz. Bugün belediye olarak altına imza attığımız 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı' protokolü ile kadınların erkeklerle her konuda eşit haklara sahip olduğu gerçeğini kabul ettiğimizi, faaliyetlerimizi bu kabul doğrultusunda gerçekleştireceğimizi ve Süleymanpaşa'da kadın erkek eşitliğinin yerleşmesi için çaba sarf edeceğimizi beyan etmiş bulunuyoruz. Bunun haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızı da kadın haklarına, eşitliğe ve birlikte hoşgörü içinde yaşama idealine daha fazla duyarlı olmaya ve sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

