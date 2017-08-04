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Van Büyükşehir Belediyespor göz doldurdu

04 Ağustos 2017 Cuma, 19:32
Van Büyükşehir Belediyespor göz doldurdu
Van Büyükşehir Belediyespor göz doldurdu
- Van ekibi, hazırlık maçında Gümüşhanespor'u 2-0 mağlup etti

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Bu sezon TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Van Büyükşehir Belediyespor, Gümüşhanespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.
Erzurum'da hazırlıklarına devam eden Van Büyükşehir Belediyespor, Gümüşhanespor ile hazırlık maçı yaptı. Bu akşam oynanan maçta Van Büyükşehir Belediyespor, ilk yarıda oynadığı tempolu oyun ve kanatlarda yaptığı ataklarla kontrollü elinde tuttu. Sol kanatta gelişen pozisyonda topla buluşan Van Büyükşehir Belediyesporlu Ali Kuleli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Ataklarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyespor'da Emrah Tacir'in attığı golle ilk yarı 2-0 tamamlandı. İkinci yarıda takımda büyük değişikliğe giden ve genç yeteneklere şans veren Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, oyuncularına sürekli taktik verdi. Kontrollü oyunla ve karşı ataklarla gol pozisyonu bulmaya çalışan Van Büyükşehir Belediyespor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
(MSA-Y)

04.08.2017 19:34:06 TSI
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