KADEM'den Kudüs konulu panel
(Fotoğraflı)
Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) Samsun Temsilciliği, "Din ve Medeniyet Perspektifinden Kudüs" konulu panel düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü KADEM Samsun İl Temsilcisi Meral Kıvırıcı yaptı. Panele, 'Medeniyetin ve Dinlerin Buluşma Noktası Kudüs' konusunu Prof. Dr. Yılmaz Can, 'Hz. Meryem'den Günümüze Kudüs'te Kadın Olmak ve İslam'da Kadının Gücü' konusunu Prof. Dr. Cengiz Batuk, 'İnsanlığın İmtihan Yeri Kudüs' konusunu ise İHH Samsun Şube Başkanı Hüseyin Mutlu anlattı.
Panelde Kudüs'le ilgili konuşma yapan KADEM Samsun İl Temsilcisi Meral Kıvırıcı, "Kudüs bir İslam şehridir. Kudüs'te bulunan İslami eserler Kudüs'ün Müslüman kimliğini yansıtmaktadır. Bu eserlerin yok olması Kudüs'ün İslam kimliğinin yok olması demektir. Kudüs halkı her geçen gün işgalci İsrail tarafından bilinçli bir şekilde yoksullaştırılmaktadır. Kudüs'ün Müslüman kimliği yok edilerek Yahudileştirilmek istenmektedir" dedi.
(KA-SLH)
04.08.2017 19:40:14 TSI
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