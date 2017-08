YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir İznikli üreticinin yanında

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik ilçesine kazandırılan Boyalıca Ürün Toplama Merkezi törenle hizmete açıldı. Başkan Recep Altepe, üretimin devam etmesi ve ekonominin daha da canlanması için heyecanla çalıştıklarını, Bursa'nın kırsal kalkınmada da rol model olacağını söyledi.

Zirai üretimin yoğun olduğu bölgelere ürün toplama merkezleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik'in Boyalıca Mahallesi'ne de bir ürün toplama merkezi kazandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Boyalıca Ürün Toplama Merkezi'nin açılışında, kırsal kalkınma çalışmalarıyla üreticinin refahını yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Bütünşehir uygulamasının ardından yatırımlarda rotayı kırsal kalkınmaya çevirdiklerini belirten Altepe, İznik'te uzun süredir beklenen bir hizmetin gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Boyalıca Ürün Toplama Merkezi'nin İznik ve Orhangazi ile bölgedeki üreticinin ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Başkan Altepe, "Üreticiye büyük katkı sağlayacak güzel bir ürün toplama merkezi oldu. Ürünlerin en iyi şekilde değerlendirileceği ve pazarlanacağı güzel bir merkez. İnşallah tüm üretici kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Altepe, kentsel kalkınmada üreticinin desteklenmesinin önemine değinerek, "Artık nerede bir üretim varsa, belediyeler orada. Şehir bir bütün olarak gelişiyor. Bursa olarak her geçen gün iyi mesafe alıyoruz. Eserler bırakmak önemli. Bursa, İznik'i ve Boyalıca'yı seviyoruz. Şehrimize duyduğumuz sevgiyi eserlerle gösteriyoruz ve devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İznik ve Orhangazi'ye hizmet verecek

Görev ayrımı yapmadan her alanda çalıştıklarını ve bu sayede Bursa'nın Türkiye'de marka olduğunu söyleyen Başkan Altepe, "Üretime destek veriyoruz. 1500 metrekare kapalı pazaryeri, 1,5 milyon TL (1,5 trilyon) harcanmış. Amacımız, burada üretim daha da fazla artsın. Boyalıca ile çevredeki diğer mahallelerden Çakırca'dan, Bayındır'dan, Osmaniye'den, yine Orhangazi'nin Keramet'inden Orhaniye'sine tüm bölgelere hizmet edecek güzel bir merkez. Burada ürünler toplansın, değerlendirilsin. Yatırımlarımızı yapalım, hizmetlerimizi devam ettirelim, ürünlerimizi sanayi ürününe dönüştürelim, dünya pazarlarında yer bulalım. Bunların öncüsü Bursa" diye konuştu.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da Başkan Altepe'ye İznik'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Boyalıca'ya güzel bir pazaryeri kazandırıldı. İnşallah daha birçok hizmetler yapılacak. Biz birlikte güçlüyüz. Biz istiyoruz, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe yapıyor. Bütün mesele burada. İznik'te Boyalıca'da Büyükşehir Belediyesi marifetiyle bu tesis gerçekleştirildi. İznik'in her köşesinde çiftçilerimizin ürünlerini rahat pazarlayabilmeleri için bu alım merkezleri inşa edildi, inşa edilmeye de devam edilecek. Biz el ele, omur omuza vererek İznik'i yeniden inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yenişehir Kaymakamı ve İznik Kaymakamvekili Suat Seyitoğlu da İznik'te hem kırsal, hem de kültürel ve sosyal kalkınmaya ilçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin öncülük ettiğini söyleyerek, "Modern tesisin, halka ve tarımsal üretime katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Boyalıca Ürün Toplama Merkezi, toplam 2100 metrekare alan üzerine yapıldı. Merkezde 10 işyeri ile çay ocağı ve mescit yer alıyor. Merkezden Boyalıca'nın yanı sıra İznik'in Çakırca, Bayındır, Fulacık, Süleymaniye ve Osmaniye mahalleleri ile Orhangazi'nin Keramet, Çakırlı, Orhaniye mahalleleri de faydalanacak.

04.08.2017 19:43:29 TSI

