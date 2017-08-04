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Milas'ta sürücülerinin dilenci tepkisi

04 Ağustos 2017 Cuma, 20:07
Milas'ta sürücülerinin dilenci tepkisi
Milas'ta sürücülerinin dilenci tepkisi

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde birçok kavşakta trafik ışıklarında bekleyen araçlardan para toplayan dilenciler, daha fazla kazanmak için türlü yöntemlere başvuruyor.

Yaz aylarında yoğun bir trafiğin yaşandığı İzmir, Bodrum ve birçok turizmin gözbebeğine ulaşan karayolunun Milas'tan geçen bölümü üzerindeki birçok kavşak, uzun süredir dilencilerin istilasına uğramış durumda. Trafik ışıklarında bekleyen araçlara yaklaşan, kimi zaman mendil, kimi zaman su karşılığı para toplayan kişiler, son olarak küçük çocukları bu işe alet etmesi tepki topluyor. Daha henüz kundakta olan veya yaşını bile doldurmamış çocuğu kucağına alarak araç sürücülerinden maddi yardım talep edenler, şimdiler de yeni bir yöntemi daha uygulamaya koymuş durumdalar. Bu kez yaşı 10-12 arası olan kız çocuklarını araç sürücülerine gönderen dilenciler, bu yaştaki çocukları kullanarak maddi kazanç elde ediyor.

Tehlikeye aldırış etmiyorlar
Sabahın erken saatlerinde iki-üç kişilik gruplar halinde çevre yolu üzerindeki kavşaklara konuşlanan dilenciler, Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalarak, araç sürücülerinden para istiyor. Büyüklerin yanı sıra çocuklar da, olası bir ezilme tehlikesine aldırış etmeden araçların arasında koşturuyor.

Küçük çocukları kullanıyorlar
Başlangıçta farklı yöntemlerle yapılan dilencilik faaliyeti son günlerde şekil değiştirerek, küçük çocukların kullanıldığı bir hale dönüştü. Yaşları 10-12 arası özellikle kız çocuklarının kullanıldığı yeni yöntem, kimi araç sürücülerinin tepkisini çekerken bazı sürücüler, orta refüjde bekleyen büyüklere kızgınlıklarını dile getiriyor.
Yasalarımızda bunun bir suç olduğunu bildikleri halde küçük yaştaki çocuklara dilencilik yaptıranlar, birkaç defa Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın talimatıyla toplatılmış, gerekli uyarılar yapılmış ve hatta Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca para cezasına çarptırılmışlar ancak, tüm bunlara rağmen dilencilik yapmaktan vazgeçmiyor.
(ÇP-MB-Y)

04.08.2017 20:09:50 TSI
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