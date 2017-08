YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dulkadiroğlu'nda yarı olimpik yüzme havuzu açılışı

Dulkadiroğlu'nda yarı olimpik yüzme havuzu açılışı

- Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: "Tüm Kahramanmaraşlılara hizmet edecek olan çok amaçlı spor kompleksi yapacağız"



(Fotoğraflı)



Halil Koyun

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu düzenlenen törenle çocukların hizmetine açıldı.

Eğitim, kültür, sosyal ve sportif faaliyetlerle adından söz ettirmeye devam eden Dulkadiroğlu Belediyesi, çocuklar için yarı olimpik yüzme havuzu yaptırdı. Yahya Kemal Mahallesi'nde yapımı tamamlanan havuzun açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış sporcuların seremoni geçidi ile devam etti. Yarı olimpik yüzme havuzu açılışına katılan yüzücüler yarışma düzenlerken, yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarı olimpik yüzme havuzunun açılışında konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Bu yüzme havuzunu hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Okay, "Bölgemizde sosyal yaşam alanlarımızı zenginleştirirken, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize de verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bunların başında da yarı olimpik bir yüzme havuzunun ihtiyacıydı. İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan bu yüzme havuzunun, hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonrada bu ve benzeri projelerimiz devam edecek" dedi.

Başkan Okay, Dulkadiroğlu ilçesinde yapılacak olan çok fonksiyonlu spor kompleksinin tüm Kahramanmaraşlılara hitap edeceğini söyledi. Okay, "Önümüzdeki ayın altısında Doğukent'te bu yüzme havuzunun inşallah kapalı ve daha büyük bir kompleks halinde, içerisinde olimpik yüzme havuzu bulunan sauna, fitness, kafe, düğün salonu ve çok çeşitli sosyal yaşam alanları bulunan, bir tesisimiz de inşallah Eylül ayının altısı gibi ihale edip Doğukent bölgesinde ve Dulkadiroğlu bölgemizde yaşayan kardeşlerimiz ve aynı zamanda tüm Kahramanmaraş'ta yaşayan kardeşlerimizin istifasına inşallah sunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bölgemizin kalkınmasına bu gençlerimizin ihtiyaçlarının gidermesine vesile olur diyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun var olun" diye konuştu.

Yarı olimpik yüzme havuzunun açılışına Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(HLL-DK-Y)



04.08.2017 20:25:07 TSI

NNNN