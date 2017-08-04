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Muğla ve Antalya'da villalara danan hırsızlık şebekesi tutuklandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ölmez

MUĞLA (İHA) - Muğla ve Antalya'da çok sayıda soygun gerçekleştiren ve haklarında çok sayıda hırsızlık sabıkası kaydı bulunan ikisi kadın üç kişilik hırsızlık şebekesi tutuklandı.

Datça merkezde son günlerde hırsızlık şikayetlerinin çoğalması üzerine Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık masası ekipleri çalışmalara başladı. Son olarak Datça merkezde 2 Ağustos günü 83 yaşındaki Fatma Eşili isimli bir kadının evine gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası çalışmalarını yoğunaştıran ekipler, yaşlı kadının verdiği ifade sonrası eşkali belirlenen F.K (41), N.K (25) ile S.K (27)i simli üç şüpheliyi tespit etti.

Datça ve Marmaris polisinin ortak çalışması sonucu ikisi kadın biri erkek üç hırsızlık şebekesi elemanı yapılan operasyonla yakalanarak Datça'ya getirildi. Üzerlerinde yapılan aramada 19 adet 1 dolar, kapı açmakta kullandıkları pas anahtarı maymuncuk bulundu. İfadeleri Datça Emniyet Müdürlüğünde alınan zanlılar, daha sonra Datça Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(MB-Y)



04.08.2017 22:01:41 TSI

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