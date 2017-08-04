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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer 'Ciğerci Ahmet Bahçe'nin açılışına katıldı

04 Ağustos 2017 Cuma, 23:05
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer 'Ciğerci Ahmet Bahçe'nin açılışına katıldı
- Ünlü türkücü Mahmut Tuncer:
- "Burası leziz bir yer"
- Ciğerci Ahmet Bahçe'nin sahibi Ahmet Karagöz:
- "Ben dışarıda da Eskişehir'i temsil edeceğim"

(Fotoğraflı)

Burak Tekin - Kadir Arslan
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de vatandaşlara uzun yıllardır hizmet veren Ciğerci Ahmet'in yeni şubesi, ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in katılımıyla açıldı.
Küçük bir ciğerci dükkanı ile vatandaşlara hizmet vermeye başlayan ve kısa sürede Eskişehir'in tanıdığı bir isim haline gelen Ahmet Karagöz, ikinci şubesi Ciğerci Ahmet Bahçe'nin açılışını gerçekleştirdi. Eskişehir-Bursa karayolu 7'nci kilometrede misafirlerine hizmet vermeye başlayan Ciğerci Ahmet Bahçe'nin açılışına ünlü türkücü Mahmut Tuncer de katıldı. Sevilen şarkılarıyla açılışa renk katan Mahmut Tuncer, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı.

"Bizi Eskişehir var etti"
Açılışta konuşan Ciğerci Ahmet Usta'nın sahibi Ahmet Karagöz, bünyelerinde çok sayıda kişi çalıştığını belirtti. Eskişehir'de bir marka haline geldiklerini aktaran Karagöz, "35 sene önce Şanlıurfa'dan Eskişehir'e gelen ve Eskişehir'in yaşanılabilir bir şehir olduğunu ve küçük bir ciğerci dükkanı ile 'Şanlıurfa'nın kültürünü, damak lezzetini Eskişehir'e getireyim' diye başladı ve bugün bünyemizde 170 kişi çalışıyor. Bugün Ciğerci Ahmet 'Ben Eskişehir'e sığmıyorum, Eskişehir dışında da hitap edeceğim, Şanlıurfa'nın lezzetlerini tüm halkımıza, Eskişehir'in dışına da hitap edeceğim' dedi. Burayı Eskişehir var etti.Eskişehir beni Ciğerci Ahmet yaptı. Burası Eskişehir'in bir markasıdır. Dışarıda da İnşallah şubelerimiz olursa ben Eskişehir'i temsil edeceğim" dedi.

"2 film çektik bir tane daha çekeceğiz"
Açılışa katılan ünlü Türkücü Mahmut Tuncer ise, "Burası leziz bir yer. Değerli bir hemşehrimiz hem memleketimize isim olarak hem de şifaen Eskişehir'e hizmet veriyor. Biz de açılışında bulunmak için geldik. Bu yıl iki tane film çektik, bir tane daha çekeceğiz. Bir stand-up çalışmamız var. Benim CD çalışmam vardı o bitti. Eylül ayında çıkacak. Kızım sanata merhaba dedi. Bugün onun da CD'si çıktı. Çalışıp gidiyoruz" dedi.
Etkinlik sıra gecesi ve Mahmut Tuncer konseri ile devam etti.
Açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Salih Koca'nın yanı sıra Eskişehirli iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
(KA-ÖZ-Y)

04.08.2017 23:06:55 TSI
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