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Rektör Şengörür, Vali Çiftçi'ye Kırklareli Üniversitesi'ni anlattı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 00:05
Rektör Şengörür, Vali Çiftçi'ye Kırklareli Üniversitesi'ni anlattı
Rektör Şengörür, Vali Çiftçi'ye Kırklareli Üniversitesi'ni anlattı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Vali Orhan Çiftçi, Kırklareli Üniversitesi'ne giderek, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür'den üniversite hakkında bilgi aldı.
Göreve başladıktan sonra il genelindeki kurumları gezerek incelemelerde bulunan Vali Orhan Çiftçi, Kırklareli Üniversitesi'ne giderek, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür'e iadeyi ziyarette bulunup, kurum hakkında bilgi aldı. Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Genel Sekreter Ergün Erbay, Vali Çiftçi'nin teşriflerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.
Rektör Prof. Dr. Şengörür, Kırklareli Üniversitesinin fiziki, idari ve akademik yapısı, yapılan çalışmalar, ortaya konulan yenilikler ve sunulan hizmetler hakkında Valisi Orhan Çiftçi'ye bilgi verdi.
(MA-MEF-Y)

05.08.2017 00:05:04 TSI
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